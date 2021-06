L’Ajuntament cedeix al CF Vilanova l’espai de Can Muscons com a seu social

L’Ajuntament de Vilanova i el CF Vilanova van signar divendres passat un conveni de col·laboració que es traduirà en la cessió dels espais de Can Muscons per al desenvolupament de l’activitat de l’entitat esportiva. La rúbrica va anar a càrrec de l’alcaldessa, Noemí Trucharte, la regidora de Joventut, Eva Vadillo, i del president del CF Vilanova, Carles Fernández.

La signatura d’aquest conveni és una manifestació d’ambdues parts de la voluntat de col·laborar i participar en el desenvolupament de l’activitat esportiva però també de la dinamització de l’espai de Can Muscons.

Per a l’Ajuntament, explica la regidora de joventut, Eva Vadillo, suposa la culminació d’un llarg procés de negociació amb el club que fa temps havia manifestat la necessitat de trobar un espai per mantenir reunions i trobades, tant amb jugadors com amb proveïdors.

Des del CF Vilanova han rebut aquest conveni amb molta satisfacció ja que a banda de cedir-los l’espai de Can Muscons, l’Ajuntament els autoritza el servei de bar en tots els actes que des del consistori s’organitzin a l’espai jove. El president del CF Vilanova assegura que aquest coixí econòmic és del tot imprescindible per cobrir les despeses de la temporada.

El conveni entre l’Ajuntament i el CF Vilanova també inclou la programació de, com a mínim, dues activitats anuals d’interès per a la ciutadania però especialment per als joves. En aquests moments ajuntament i club ja estan treballant en la programació d’un dels tallers joves d’estiu, que estarà relacionat amb la pràctica esportiva. Així i tot, Fernández explica que també pensen oferir altres activitats relacionades amb el lleure.

El logotip de l’Espai Jove Can Muscons llueix a l’equipament del CF Vilanova

EL CF Vilanova va presentar la nova equipació per a la temporada 2021-2022. El club va estrenar-la en el partit del derbi local celebrat el primer cap de setmana de maig. La samarreta porta el logo de Punt Viatges, patrocinador oficial, de la banda musical La Séptima Trastada, del Critèrium Deogracia Hernandez i també, com a deferència, de l’Espai Jove Can Muscons. Per a la regidora de Joventut, Eva Vadillo, que el logo de l’Espai Jove Can Muscons llueixi a l’equipament del club és tot un orgull.

El CF Vilanova ha acabat la temporada mantenint la categoria, cosa que no ha estat fàcil donada les condicions pandèmiques. Ara, amb l’esperança posada en la recuperació de la normalitat i les vacunacions massives, encaren la pròxima temporada amb més optimisme.

Des de la regidoria de Festes, Eva Vadillo, també ha confirmat a Ràdio Nova que han començat a treballar contrarellotge per organitzar la Festa Major. Vadillo assegura que estan programant sense pressa però sense pausa, perquè les condicions i els aforaments poden canviar d’un dia per l’altre, però creu que encara que sigui amb un pla B, aquest any sí que hi hauran actes de Festa Major.