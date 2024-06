La Zona Esportiva de Piera estrena una nova parada de bus urbà

Des del passat 17 de juny, les línies P3, P5, P9, P14 i P90 s’aturen al camp de futbol

Dilluns va entrar en funcionament una nova parada d’autobús a la Zona Esportiva de Piera. Aquesta iniciativa forma part dels esforços de l’equip de govern per fomentar l’ús de les instal·lacions esportives i fer-les més accessibles a la ciutadania.

Les línies d’autobús que hi fan parada són la P3, P5, P9, P14 i P90. Afortunadament, els usuaris d’aquestes línies no experimentaran canvis significatius en els seus recorreguts, ja que aquestes línies ja passaven per la carretera BV-2242 a tocar de la Zona Esportiva. La nova parada, concretament, està situada davant del camp de futbol.

Aquesta mesura, impulsada per la regidoria de Mobilitat, té com a objectiu principal facilitar l’accés a les instal·lacions esportives als veïns de tots els barris i pobles i fomentar l’ús del transport públic per adreçar-se a aquesta zona. Actualment, només s’hi podia arribar a peu o en vehicle privat. La mateixa regidoria ja està estudiant la fórmula per acostar la Zona Esportiva a les altres línies de Piera.

Recordem que l’equip de govern ja va impulsar a principis d’any una reducció del 50% del preu del bitllet senzill per impulsar el servei de bus urbà. Una proposta que ha tingut una molt bona acollida per part dels vilatans.