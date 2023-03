La previsió d’un debat sobre comerç, amb Vox, encén partits i xarxes

La previsió d’un debat electoral, el proper dilluns 3 d’abril, sobre la situació del comerç a la ciutat, amb la presència de tots els candidats a l’alcaldia, inclòs el del partit d’extrema dreta Vox, ha encès els darrers dies les xarxes socials i alguns partits polítics.

La setmana passada, la filtració d’un cartell d’Igualada Comerç per il·lustrar el debat, que s’havia de fer a la Sala de Socis de l’Ateneu moderat pel periodista Joan M. Morros, va provocar de seguida dos comunicats de Poble Actiu (Cup) i ERC anunciant que no anirien a cap debat en què hi hagués la presència del partit d’Abascal. L’assumpte també va encendre les xarxes amb tota mena de comentaris. D’altra banda, des de l’Ateneu, que desconeixia el contingut exacte de l’acte, es va deixar clara la seva predisposició absoluta a no permetre cap activitat amb la presència de Vox, decisió de la Federació d’Ateneus de Catalunya.

L’entitat Igualada Comerç ha publicat aquesta setmana un comunicat en el qual explica que “donat l’elevat nombre de candidats que es presenten, i per a una bona organització i seguiment, a més de poder oferir una exposició de propostes completa i interessant, pels comerciants, hem cregut oportú de canviar el format (deixar de fer el del dia 3 presencialment) i recuperar el que va fer l’entitat en les eleccions municipals 2011”. En aquella ocasió, com ara, es va editar un llibret anomenat Full de ruta per al foment de l’activitat comercial, en el que es va traslladar als candidats un seguit de preguntes sobre el comerç local d’Igualada. Els candidats varen respondre i es va editar i repartir a tots els socis d’Igualada Comerç.