La Mancomunitat planta vegetació autòctona a la llera del riu Anoia i retira els rebrots de canya americana

Publicitat

Amb l’arribada de la tardor, la Mancomunitat de la Conca d’Òdena (MICOD) ha engegat una nova fase en l’actuació de neteja i recuperació al riu Anoia que es va posar en marxa abans de l’estiu. En aquesta nova acció s’han dut a terme tasques de recuperació vegetal, amb la sembra i plantació de vegetació autòctona i deixant la zona lliure d’espècies invasores.

El passat mes de maig, la MICOD va començar amb la retirada de diverses espècies vegetals invasores de la llera del riu Anoia, com la canya americana (Arundo donax), alguns peus arboris que impedien la correcta dinàmica fluvial i també alguns horts il·legals, amb l’objectiu de netejar la llera i ajudar a naturalitzar l’espai fluvial. Es va retirar tota la canya americana, incloent la part subterrània o rizoma per tal d’evitar nous rebrots, del tram del riu Anoia al seu pas per Santa Margarida de Montbui i Igualada, entre el carrer Almeria i el carrer de la Creueta, un tram de 550 metres de longitud i una superfície total d’actuació de més de 30 mil metres quadrats. La feina de desbrossament s’ha fet en bona part de manera manual per tal de conservar la vegetació de ribera i les espècies autòctones com els esbarzers (Rubus sp.), el lliri groc (Iris pseudacorus) i el canyís autòcton (Phragmites australis).

Ara, amb la nova actuació de plantació també s’ha fet una nova retirada i trituració dels rebrots romanents de canya americana. Fins a finals d’any es mantindran els treballs de retirada dels rebrots per impedir que torni a arrelar. El cost total de l’actuació ha estat de 65.000 euros, finançats principalment per la Generalitat de Catalunya a través de l’Agència Catalana de l’Aigua, amb la col·laboració dels ajuntaments d’Igualada i Santa Margarida de Montbui. Els recursos s’han obtingut de la línia de subvencions adreçades als ens locals per al finançament de les inversions o despeses realitzades per a l’execució d’actuacions de manteniment i conservació de lleres públiques en trams urbans.

Compartir