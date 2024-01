La línia de FGC Llobregat-Anoia registra 26 milions de viatges i recupera les dades anteriors a la pandèmia

Publicitat

La companyia de transport Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) tanca un 2023 de record. Aquest dilluns 15 de gener, FGC publicava les dades de satisfacció dels usuaris durant el 2023 deixant uns resultats que superen les expectatives tancant així un any rodó.

Segons l’informe de Ferrocarrils, el que més destaca de la companyia és que l’Índex de satisfacció dels viatgers arriba al màxim històric i la demanda creix un 15% respecte al 2022. Per altra banda, l’Índex de Puntualitat de Ferrocarrils també ha crescut en relació amb l’any passat i se situa per sobre del 99% a totes les línies. L’altre indicador de qualitat de Ferrocarrils que supera les fites dels darrers anys ha estat l’Índex de Control de Qualitat, que permet a FGC gestionar diàriament i de manera objectiva el grau de compliment del servei real respecte al servei programat.

Línia Llobregat-Anoia, la de casa nostra

Com és lògic, els resultats obtinguts a l’informe respecte a la línia de FGC Llobregat-Anoia, la de la nostra comarca, també ha presentat dades a l’alça.

Segons l’informe oficial de FGC i informació que publicava l’ACN, la línia Llobregat-Anoia va registrar 25,9 milions de viatgers, un 18,4% més que el 2022 i un 5% per sobre la demanda del 2019.

La demanda de la línia Llobregat-Anoia en alguns municipis anoiencs l’increment ha estat superior a la mitjana: a Piera creix un 26,2%; i a Igualada un 35,7%. Als dos pobles on hi ha un creixement molt més notable és a Capellades que s’eleva a un 41,3% i a Vilanova del Camí amb un augment del 40,7%.

L’informe de FGC apunta que la línia Llobregat-Anoia ha sumat 26 milions de viatges aquest 2023; un 18,4% més que el 2022 i un 5% més que l’any 2019.

Pel que fa a l’Índex de Puntualitat de Ferrocarrils, que comentàvem anteriorment que també havia tingut un creixement exponencial. Els viatges que han arribat al seu destí des de la línia Llobregat-Anoia valoren que la puntualitat creix un 99,2%.

Les xifres obtingudes en els diferents paràmetres de mesura que implementa els FGC “signifiquen la recuperació de la demanda del 2019, l’any abans de la pandèmia”.

La veu dels usuaris

Cada dia centenars de persones creuen les barreres d’accés a la via del tren per arribar fins al seu destí. Molts ho fan per treball, altres per feina i alguns perquè no tenen més opció per arribar a la capital o moure’s entre municipis.

Les dades de l’informe dels FGC són molt positives, però cal tenir en compte que recullen moltes opinions entre els viatges de les línies Metropolitanes, com ara Barcelona-Vallès i la línia Lleida-La Pobla.

Per saber què opinen els usuaris de la línia Llobregat-Anoia, és a dir, els anoiencs que cada dia pugen al tren, preguntem als viatgers que durant aquesta setmana han fet ús del servei.

“Agafo el tren des d’Igualada per anar fins a Piera on viu la meva filla i els meus nets”; ens explica el Miquel, que gairebé cada dia és usuari de FGC. “El trajecte és lleuger, i en uns 25 minuts ja arribo a Piera. Si arriba puntual? Normalment sí, tot i que alguna vegada li costa arrancar”, afegeix el Miquel. La Mariona viatja a Barcelona cada matí amb tren des de la Pobla de Claramunt. Ens explica que “el trajecte és llarg i avorrit, amb cotxe segur arribaria en una hora i poc, però aparcar i moure’m per Barcelona és inviable.” Pel que fa a la puntualitat, la Mariona no té cap queixa, al contrari “quan viatjo en tren em sento segura perquè sé que sempre arriba, potser uns minuts més tard però arriba, amb altres transports (com l’autobús) m’he quedat a terra sense poder arribar a l’escola i això és una angoixa.” En Jaume ha hagut d’anar fins a Sant Andreu de la Barca des d’Igualada per raons de feina. “He de viatjar en tren perquè ara no tinc cotxe, però per mi és espantós. El recorregut és etern, les cabines estan descuidades i algunes estacions encara pitjor, a les nits, fan por.”

Les opinions dels usuaris són diverses però queda clar que el transport públic és sempre una bona alternativa per als usuaris que s’han de desplaçar diàriament, i tot i que a vegades no ho valorem, tenir opcions per triar i gestionar com ens movem, és una gran sort.

Cal recordar que la línia de FGC Llobregat-Anoia ha començat aquest gener unes ambicioses obres de millora amb una inversió de 400 milions d’euros. L’objectiu de les reformes és connectar les estacions de FGC de plaça Espanya i Gràcia i permetran unir les línies del Vallès i Llobregat-Anoia amb un túnel de quatre quilòmetres i tres noves estacions. A més, es remodelaran les estacions existents. Esperem que aquestes millores facilitin l’ús del tren dels viatges i el trajecte en general.

