Torna el R-ciclajoguina, la campanya escolar de reciclatge de joguines amb components electrònics

L’Ajuntament ha engegat un any més la campanya de reciclatge de joguines amb components electrònics dirigida a nens i nenes d’educació infantil “R-ciclajoguina”.

L’objectiu de la iniciativa és afavorir la recollida selectiva d’aquests residus i evitar l’emissió de components tòxics i perillosos al medi. Així, l’Ajuntament ha contactat amb totes les escoles de la ciutat per tal d’informar-los de la campanya i oferir-los l’oportunitat de participar.

A les escoles adherides se’ls ha fet arribar uns contenidors, on els nens i nenes poden dipositar les seves joguines elèctriques i electròniques i petits aparells elèctrics i electrònics. També cartells informatius i fulletons on s’explica quins aparells es poden dipositar i quin altres s’han de portar a la deixalleria.

Per exemple, un cotxe teledirigit o un conte amb música, són joguines que aniran al contenidor R-ciclajoguina, i en canvi, una bicicleta o un ordinador, s’ha de portar a la deixalleria.

Es poden trobar contenidors de R-ciclajoguina a les escoles: Emili Vallès, Dolors Martí, Ramon Castelltort, Garcia Fossas, Jesús Maria, Escolàpies, Mowgli, Mare del Diví Pastor, Maristes, Escola Pia, Institució Igualada, Escola Àuria Apinas. I a les llars d’infants: El Rusc, L’Espígol, La Lluna i La Rosella.

Aquesta campanya es desenvolupa de la mà del Servei de Sostenibilitat de l’Ajuntament d’Igualada en col·laboració amb les escoles col·laborant molt estretament per a portar-la terme d’ençà uns anys. La campanya estarà activa fins al dia 28 de febrer, data límit perquè els nens i nenes facin neteja d’aquelles joguines que ja no funcionen, tot aprenent a reciclar-les adequadament.

El regidor de Sostenibilitat, Jordi Marcè, recordava que campanyes com aquesta són molt necessàries per a la conscienciació des de ben petits de l’emergència climàtica en la que ens troben, “el R-ciclajoguina compleix dues funcions; per una banda, reciclar i per altra banda, que els nostres nens i nenes prenguin consciència dels components contaminants que poden contenir les seves joguines”.

Portar aquestes joguines als contenidors de Reciclajoguina o a les Deixalleries és molt important i té molts beneficis ambientals. Permet recuperar elements i materials escassos que amb el reciclatge poden tornar al cicle productiu. Això disminueix l’extracció de matèries primeres i els seus impactes, cuidant els recursos naturals, i redueix la contaminació de l’aire, l’aigua i el sòl perquè evitem que materials tòxics vagin a l’atmosfera, al sòl o a les vies fluvials.

