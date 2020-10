La Guàrdia Civil apunta diverses irregularitats en la gestió d’Events

Una de les branques de l’operació que reforcen la idea que Tsunami Democràtic estava dirigit per l’entorn d’ERC és la vinculació de l’empresa igualadina Events, que organitza esdeveniments culturals i esportius, amb alguns actes independentistes. Així, segons el cos paramilitar hauria organitzat els actes de Carles Puigdemont a Perpinyà el febrer passat i aquest octubre, la col·locació de grans lones vermelles a la façana de la Generalitat el passat 1 d’octubre i i l’elaboració d’una foto del rei Felip VI de 3 metres d’alçada que l’ANC va cremar el passat 9 d’octubre en la visita del monarca a Barcelona. Els directius Toni Fusté i Roc Aguilera van ser arrestats, i la seva empresa pagava el cost de vehicles de Vendrell, un d’ells d’alta gamma.

De fet, la Guàrdia Civil i el jutge apunten que Events hauria rebut irregularment alguna subvenció pública i fins i tot adjudicacions de contractes no prou justificades o amb factures sospitoses per part de la Diputació de Barcelona, l’Institut de Cultura de Barceloan (ICUB), l’Ajuntament de Barcelona, el de Calella (Maresme), l’Incasòl, el Consell Català de l’Esport, el Diplocat, Ferrocarrils de la Generalitat, l’estació d’esquí Vallter 2000, l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) o la Generalitat mateixa. També haurien guanyat adjudicacions de la Federació Catalana de Futbol.

Policia i magistrat atribueixen a Aguilera i Fusté la falsificació de pressupostos, presentats per diverses empreses que controlen directament o indirectament per tal de simular competència en concursos públics, com Events, Iniciatives Events, Iniciatives Barcelona Sports Consulting, Pop Art, L’Art de la Llum SL, Arcoiris Lightning Systems o Espai Difusió, algunes dirigides per la també detinguda Ruth Juncosa. També acusen Aguilera d’evasió fiscal i blanqueig de capitals en portar grans quantitats de diners en metàl·lic des d’Andorra a l’estat espanyol. Per aconseguir les adjudicacions, els investigadors creuen que Events pagava il·legalment a Gerard Figueras, secretari general de l’Esport, i a Jordi Cuminal, vinculat a CDC, a més de pagar el cotxe a Vendrell.