La 12 edició de FineArt Igualada tanca amb rècord de visitants

Un gran nombre de persones han visitat, durant vint-i-quatre dies, les 40 exposicions de FineArt Igualada, superant en un 3 % el total de visitants de l’edició celebrada el 2023. Aquesta xifra fa que, un any més, el circuit fotogràfic hagi batut rècord d’assistència.

A més, ja fa algunes edicions que el públic forà ha agafat força, enguany representen aproximadament el 60 % del total; fet que mostra la consolidació de l’esdeveniment com un dels referents actuals en l’àmbit de la fotografia a nivell estatal. Els visitants provenen, sobretot, d’arreu de Catalunya però també d’altres zones de l’Estat Espanyol com són Andalusia, Galicia, el País Valencià, Aragó o Madrid, i fins i tot de l’estranger com ara França i Alemanya.

D’entre els 15 espais expositius, els més visitats han estat el Museu de la Pell d’Igualada, que acollia 7 de les exposicions; la Sala Municipal d’Exposicions, que acollia l’exposició de la Maria Gregori; l’Adoberia, amb el projecte de YAMUNA ONGD, que ha tingut una gran acollida; l’Escorxador, on es trobaven 4 exposicions individuals, la mostra col·lectiva de Guerrer@s i les 12 escoles de fotografia i imatge; i l’Escola Pia d’Igualada, que acollia 3 exposicions.

Pel que fa a les exposicions més visitades, destaca la de Creadores de consciència, treball de 40 fotògrafs impulsat per DKV seguros; l’exposició de Robert Ramos Més enllà, que enllaça imatges de la post-dictadura franquista amb llunes i nits estelades; The Melting Age d’Alfons Rodríguez, sobre el canvi climàtic; l’exposició de la Maria Gregori, Atrapades?; la del fotògraf Jordi Oliver, Alma gitana, que documenta la vida i la migració de músics gitanos; o les fotografies de Pau de la Calle Argelés, a Coexistir; entre d’altres. D’aquesta edició se’n destaca la primera edició del mercat de fotollibres i fotografies qua va ser un èxit de participació, així com la nombrosa assistència del públic a totes les xerrades i activitats que s’organitzen complementàriament. A més, també se’n destaca el canvi estructural del Museu de la Pell d’Igualada i Comarcal de l’Anoia, creant espais independents per a cada exposició per tal que els espectadors es sentissin encara més immersos en les fotografies i el que el projecte volia transmetre.

En paraules de Ramon Muntané, director del festival, “la resposta tant positiva de la gent, el reconeixement en el sector de la fotografia i la magnitud que ara mateix té FineArt, ens empeny i ens dóna força per seguir millorant”. A més, afegeix “cada vegada hi ha més interès també en escoles per fer visites lectives i veiem a més joves passejar per les sales”. També destaca els grups de fora que s’organitzen per venir a passar un dia a Igualada i recórrer totes les sales expositives.

L’esdeveniment, organitzat per l’Ajuntament d’Igualada i l’Agrupació Fotogràfica, de renom a Catalunya i pioner a nivell nacional en el sector, s’ha celebrat del 23 de febrer al 17 de març a Igualada, reunint més de 800 fotografies en una quinzena de sales expositives. FineArt Igualada comptava enguany amb 24 exposicions de fotògrafs/es d’arreu del món, dotze escoles de fotografia, 3 concursos i 2 col·lectius, a més d’oferir altres activitats culturals entorn de la temàtica: visites guiades, tallers de fotografia i taules rodones. Tot un espectacle pensat per a gaudir de la fotografia en totes les seves vessants.

El 98% dels visitants valoren positivament les exposicions del FineArt Igualada

Un cop finalitzada la 12a edició del FineArt Igualada s’han analitzat les respostes de les 141 persones que han respost l’enquesta de valoració i satisfacció de l’esdeveniment que s’han realitzat durant les quatre setmanes que ha durat l’exhibició. Un 66% dels visitants que han passat per l’edició del FineArt Igualada d’aquest any i que han respost l’enquesta de satisfacció valora amb un “Molt bé” la varietat i diversitat d’exposicions que s’han ofert. El 32% de visitants enquestats considera que la varietat d’exposicions ha estat “Bé”. En quant a la selecció de temes abordats, més de la meitat dels enquestats, un 57% opina que ha estat “molt bé”, el 41,45%, “bé” i l’1’97% “regular”. Les exposicions que més han agradat són Creadores de consciència (17%) i Alma gitana, de Jordi Oliver (12%).