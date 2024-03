Lliurats els premis del Concurs de Dibuix Infantil dels Tres Tombs

Totes les escoles d’Igualada han participat en el concurs i han fet possible un any més una exposició formada per més d’una norantena de dibuixos.

El passat dissabte 23 de març, a les 12 del migdia i als baixos de la Biblioteca Central de cal Font va tenir lloc el lliurament de premis del 19è Concurs de Dibuix Infantil dirigit a les escoles de la ciutat sota el lema “Surt a veure els Tres Tombs”. El concurs, que té com a finalitat fer arribar a la mainada una festa arrelada a la ciutat i incentivar-los per tal de poder gaudir en viu i en directe els Tres Tombs, continua tenint molt bona salut, ja que totes les escoles d’Igualada han participat en el concurs i han fet possible un any més una exposició formada per més d’una norantena de dibuixos.

En aquesta edició i corresponent al curs d’I3 la guanyadora va ser Maica M.M. dels Maristes; d’I4 Helena P.M. de l’Emili Vallès; d’I5 Berta B.P. també de l’Emili Vallès; de 1r de primària Alice A.V. del Col·legi Monalco; de 2n de primària la guanyadora fou Abril M.D. de l’Escola Pia; de 3r de primària Miquel M.E. d’Institució Igualada; de 4rt de primària Albert B.S. de les Escolàpies; de 5è de primària el guanyador fou Pol C.A. d’Institució Igualada; i de 6è de primària Jordi F.C. dels Maristes. En la categoria de premis especials es van realitzar tres lliuraments, corresponents a alumnes d’I3, de P4 i de P6, respectivament: el primer per a Biel T.R. del Ramon Castelltort per a “la vivència”; el segon per a Jena B.T. dels Maristes per a la seva “originalitat”, i finalment el tercer fou per a Abril J. d’Institució Igualada i premiat per “viatge al passat”.

Des de l’Antic Gremi de Traginers d’Igualada volem agrair a totes les escoles la seva participació i col·laboració un any més, i al mateix temps a totes les nenes i els nens participants en el concurs la seva dedicació i el seu esforç. Donem les gràcies també al Sr. Pere Bravo, patrocinador de l’acte des de diverses edicions i a la seva empresa The Crafters Workshop, així com a la biblioteca per cedir-nos el seu espai i el seu suport un cop més.

L’exposició restarà disponible per a tothom que desitgi visitar-la, fins el 6 d’abril i en horari d’obertura de la mateixa biblioteca.