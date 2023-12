Junts titlla Enric Conill (ERC) de mentider i incendiari

Publicitat

Junts per Igualada ha sortit al pas de les acusacions que ERC segueix fent al govern de Marc Castells sobre l’augment dels impostos i ordenances fiscals, i especialment, per haver dit que s’havia gastat 26 milions més dels pressupostats els últims dos anys.

Per a Junts el portaveu republicà Enric Conill “enganya de manera incendiària els igualadins amb aquesta afirmació, i a més els titlla d’ignorants. No es pot mentir de manera tan flagrant i crear una falsa alarma respecte la gestió del pressupost públic. Per això no podem obviar ni acceptar actituds com aquestes que només van en contra de la ciutat”.

Junts per Igualada, que forma coalició de govern amb Junts per Catalunya (en silenci des que va esclatar la polèmica sobre els impostos) diu que “si ERC hagués analitzat també la liquidació d’ingressos del 2022 i 2023, i no només la de despeses, hauria constatat que en aquests dos exercicis els ingressos també van pujar aquests 26 milions a què fan referència en les seves afirmacions sobre les despeses”, tal i com, per altra banda, mana la Llei General d’Estabilitat pressupostària.

Per a l’equip de Castells, Conill “mostra també ignorància o mala fe a l’hora d’interpretar el pressupost i la seva execució, i per això dona informació enganyosa i falsa. I posa en qüestió la bona gestió dels serveis d’intervenció de l’Ajuntament, que, des d’una professionalitat exemplar, sempre estan disposats a explicar als grups de l’oposició qualsevol dubte que puguin tenir respecte els comptes municipals”, afirma, al mateix temps que demana a ERC una rectificació.

CONILL ES TROBA AMB LES AAVV PER PARLAR D’AL·LEGACIONS ALS IMPOSTOS

El portaveu republicà, Enric Conill, s’ha reunit aquest dilluns amb totes les associacions de veïns i veïnes d’Igualada davant la pujada “desproporcionada i injusta” d’impostos que ha fet el govern municipal amb el suport del PSC. Conill va explicar en detall el que suposa l’increment d’aquests impostos i taxes municipals, el més alt de la història d’Igualada, així com també que des d’ERC s’han presentat i es convida a tota la ciutadania a fer-ho a presentar al·legacions.

D’altra banda, la plataforma “Per uns impostos justos a Igualada” ha creat un espai web per a que la ciutadania tingui la documentació a l’abast i pugui presentar al·legacions a la pujada d’impostos. Ho podeu veure a impostosjustosigualada.cat.

