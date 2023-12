Fira de Nadal i encesa de llums a Vilanova del Camí

Publicitat

Avui arrenquen els actes de l’Agenda de Nadal amb l’encesa de llums i la Fira de Nadal a la plaça de Mercat, a partir de dos quarts de sis de la tarda. Un espectacle de carrer amateur que utilitzarà elements màgics i buscaran la complicitat del públic per generar la il·lusió entre els infants. L’acte comptarà amb la col·laboració del Magic Dream Team Anoia.

Tot plegat començarà a partir de dos quarts de sis de la tarda i estarà personificat en la figura d’uns follets entremaliats. L’acte també comptarà amb la presència de les autoritats municipals que faran els tradicionals parlaments d’obertura de l’agenda nadalenca, que es presentarà també amb un audiovisual.

A més, la tarda inclourà un berenar a base de xocolata amb xurros, un photocall amb uns personatges molt especials i un concert amb el grup R&R. La programació servirà també per inaugurar la Fira de Nadal del comerç local que al llarg de tot el cap de setmana omplirà d’activitat comercial la plaça del Mercat, amb la participació diària d’una vintena d’establiments (tot i que en total acabaran tenint presència a la fira un total de vint-i-quatre). Tant dissabte com diumenge, l’horari de la fira serà de 10:00 del matí a 20:30 h.

A banda de la proposta comercial s’ha dissenyat una proposta cultural que dinamitzarà l’espai firal durant tot el cap de setmana. Les àrees de Comerç i Cultura s’han donat la mà per confeccionar aquest programa festiu amb les col·laboracions de Vilanova Comerç, l’Associació de comerciants del Mercat de Sant Hilari, l’UCE Anoia, l’escola de dansa Auntempo, l’associació Sardanistes de Vilanova del Camí i el cor Rocieros del Camino.

Dissabte, al matí, tot just obrin les paradetes, es farà un taller infantil de costura

amb Estefania Arteaga on es confeccionaran diademes amb motius nadalencs. I al

migdia, la Unión Cultural Extremeña Anoia oferirà un repertori de Nadales a la plaça.

La tarda de dissabte també es farà un taller infantil, en aquest cas de cuina amb

Iolanda Cano, i l’espectacle de música i ball anirà a càrrec de l’escola Auntempo a

partir de les 19 h.

L’endemà diumenge, la programació cultural que acompanyarà l’activitat comercial

començarà també a les 10 h amb un taller de pinta cares i a migdia, amb una

ballada de sardanes de l’Associació Sardanistes de Vilanova del Camí. A la tarda, hi

haurà també doble proposta: una a les 17 h, a càrrec de Vilanova Comerç entorn del

tió, i una de musical amb l’actuació de Rocieros del Camino que interpretaran

cançons nadalenques.

Divendres 1

17:30h. Uns follets entremaliats portaran la llum i la màgia del Nadal.

17:30h. Berenar de xocolata amb xurros.

18:00h. Encesa de llums. Presentació audiovisual de l’agenda de Nadal. Photocall.

18:30 h: Concert grup R&R.

Dissabte 2

10:00h. Taller infantil de costura amb Estefania Arteaga. Farem diademes de Nadal!

12:00 h. Repertori de Nadales a càrrec de la Unión Cultural Extremeña Anoia.

17:00 h. Taller infantil de cuina amb Iolanda Cano.

19:00h. Espectacle de Nadal amb Auntempo.

Diumenge 3

10:00h. Taller de pintacares.

12:00h. Ballada de Sardanes amb l’associació Sardanistes de Vilanova del Camí.

17:00h. Caga Tió

19:00h. Repertori de Nadales a càrrec del cororociero “Rocieros del Camino”.

