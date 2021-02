Jordi Riba (PSC) i Alba Vergés (ERC), únics anoiencs que entraran al Parlament

En aquesta taula podeu consultar tots els resultats dels municipis de l’Anoia que tenen el 100% escrutat. A més, pel què fa al conjunt de la comarca s’ha impost Esquerra, amb 22% dels vots, Junts en segona posició amb el 21% i el PSC tanca el podi amb el 20% dels vots.

Amb els resultat del conjunt de la demarcació de Barcelona, ja se sap que hi haurà dos diputats anoiencs al Parlament de Catalunya. Seran Alba Vergés, d’Esquerra, i Jordi Riba, del PSC. Per tant, no entraran tampoc altres candidats que en tenien opcions com Àngels Chacón i Marc Castells, ja que el PDeCAT no ha aconseguit representació a la cambra catalana; Judit Guàrdia de Junts, i David Alquézar, també d’Esquerra.