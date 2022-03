Imprecisió als metres finals al partit del CF Igualada

CFJ MOLLERUSSA 1

CF IGUALADA 0

Un gol matiner dels locals i la falta d’encert de cara a porteria, fa que els blaus caiguin a Mollerussa.

Els igualadins visitaven Mollerussa dues setmanes després de vèncer davant El Catllar. L’imatge mostrada en les últimes jornades havia sigut molt bona i calia seguir amb la bona dinàmica.

Tot i això, l’equip no va fer una bona sortida i els primers minuts van ser d’atacs locals. El conjunt blau no estava còmode i en la primera arribada del Mollerussa arribà el gol.

Va ser un cop dur, però els igualadins es van refer i van començar a disposar del control de pilota. Durant la primera meitat, no es van veure masses ocasions, tan sols hi va haver tímids xuts que no van posar en problemes al porter del Pla d’Urgell. S’havia de ser més incisiu.

A la represa, el domini va ser totalment dels anoiencs. Una pressió alta dels blaus feia que el Mollerussa no es trobés còmode. Els igualadins van agafar les regnes del joc i van començar a apropar-se a la porteria del Mollerussa.

Tot i l’insistència de l’equip, el premi del gol no va arribar i el partit va acabar en derrota per la mínima. El joc mostrat al camp no es va reflectir en el marcador.

La setmana vinent, els igualadins rebran al Solsona, a Les Comes, a les 12h.