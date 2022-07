Humans de l’Anoia: Ermy Gonzàlez

ERMY GONZÀLEZ

Sóc l’Ermy Gonzàlez, tinc 29 anys i sóc ballarina, coreògrafa i professora de dansa urbana HipHop. Vilanovina de tota la vida, allà hi visc i hi treballo.

Tinc inquietud i passió per la dansa des que puc recordar. Els escenaris i les sales de dansa són el meu temple.

Al llarg de la meva carrera he tingut el gust d’aprendre dels millors mestres de dansa i ballarins/es del país, passant també per classes amb ballarins de gran trajectòria internacional.

Fa 10 anys que tinc el meravellós plaer de dedicar-me a la meva passió, forman artísticament a persones de totes les edats compartint la passió per la cultura hip hop. El millor de tot és que ho duc a terme allà on jo vaig començar com a alumna i, avui dia, en sóc profe i també coordinadora: Artístic, espai de dansa, música i teatre Partisticvilanova.

Al 2018 vaig endinsar-me en un projecte personal, la creació i la direcció d’un espectacle de dansa i veu en directe anomenat The woman in the mirror, on a través de la dansa i el teatre s’explica una historia real acompanyada de la música del Rei del Pop, sense ser un tribut.

La notícia que m’agradaria llegir a La Veu de l’Anoia i Veuanoia.cat és…

L’Anoia posa atenció a la cultura i lidera la contractació de talent local comptant amb artistes de la comarca en la major part dels seus esdeveniments més reconeguts.