El fred fa que tot s’alenteixi, i veiem en els conreus i en tota la natura com tot sembla quedar-se quiet i preparar-se per l’eclosió de la primavera. Temps de poda, de cura de la terra i per alguns animals, d’hibernació. Doncs saps que això també val per als teus cabells? Si a les condicions dures del fred hi afegim la sequedat de l’aire que també hi va lligada, està clar que ens cal tenir una cura especial per entrar a la primavera i estiu en les millors condicions del nostre cuir cabellut. Per això ara és el moment ideal del Hair Spa. Aprofita-ho i gaudeix d’un temps de regeneració que després et servirà per a tot l’any. Ja ho saps: regala’t o regala una sessió al nostre Hair Spa. T’ho mereixes i ara n’és l’hora.

A Karme Pedrós Perruquers t’oferim la instal·lació i servei de Hair Spa. Es tracta d’una cura reparadora dels teus cabells i cuir cabellut que també et proporciona una experiència relaxant i plaent. Ara que estan de moda les experiències de molt tipus, normalment lligades a activitats intenses i fins i tot estressants, te n’oferim una que t’assegurarà una estona molt gratificant, a més d’aportar un benefici molt especial per a la teva salut. Per què ara és un moment molt adequat per venir al Hair Spa? L’hivern és temps de regeneració.

Tractaments recomanats per aquesta temporada

HIDRA EXPERIENCE

Rentat relaxant amb arc d’aigua + massatge.

Xampú hidronutritiu + mascareta hidronutritiva.

RECONSTRUC EXPERIENCE

Reconstructor del cuir cabellut i cabells amb bases d’olis.

Rentat relaxant amb arc d’aigua + massatge.

Xampú específic + mascareta reconstruc.

DETOX EXPERIENCE

ARGILA BLANCA, Exfoliació del cuir cabellut.

Rentat relaxant amb arc d’aigua + massatge.

Xampú regulador específic + mascareta.

TALASSO EXPERIENCE

Neteja profunda capil·lar amb base d’Algues Marines, Aigua de deu de Mar, Extracte Aromacològic.

Rentat relaxant amb arc d’aigua + massatge

Talassoteràpia

Sebo-reguladora

Talassoteràpia Purity

Talassoteràpia Scalp confort.

Talassoteràpia Anti hair-loss

Totes aquestes opcions les trobaràs des de 35 euros, i les opcions dels regals són totalment personalitzades.

Ja ho saps: regala’t o regala una sessió al nostre Hair Spa. T’ho mereixes i ara n’és l’hora.