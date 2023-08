“Hi ha coses que no podem canviar, som una festa popular i alternativa”

La Coll@nada celebra aquesta Festa Major el seu 20è aniversari. Una iniciativa que va començar com una unió de colles per preparar actes per als joves durant la Festa Major, ha acabat sent una entitat imprescindible per entendre aquesta setmana a Igualada. En parlem amb una de les membres de la comissió de comunicació, Olga Solà.

Per commemorar els 20 anys de la Coll@nada heu fet una revista. Què hi podem trobar?

La revista té diverses seccions. Entre elles, evidentment, hi surt la programació d’aquest any, però també hi ha parts més d’informació de com va començar La Coll@nada, una mena de cronograma amb diferents esdeveniments que s’han fet, etc… També les activitats que han anat canviant des del 2003.

També hi ha algun “quiz”, el típic de la revista que si contestes tantes A, tantes B, tantes C doncs ets tan “coll@naire”. Bàsicament volem que sigui una revista que perduri en el temps.

Quines novetats teniu aquest any?

Fem un torneig de Pedra, Paper i Tisora, per exemple. Una colla d’amics ens ho va proposar i el fem aquest divendres. També hi haurà un campionat de Butifarra avui al Foment. A més, seguim amb el mercat de segona mà, que va ser en nou l’any passat i hi ha coses noves per fer-lo més atractiu.

I les activitats tradicionals, com l’Operació Cigró o el pregó han anat enfocades a parlar d’aquests 20 anys.

Com va començar la Coll@nada?

Penso que la festa a Igualada abans no es vivia, la gent marxava fora durant la Festa Major i va haver-hi un grup de persones que es van inspirar amb el concepte de barraques d’altres ciutats. I a partir d’aquí ja va venir el Fes-te el dinar, el Cercanit i tot es va anar fent gran.

Ha canviat amb els anys el model de funcionament de l’entitat?

Abans eren simplement colles d’amics que cadascú feia la seva activitat i potser no interactuaven tant. Ara hi ha persones que fan la Coll@nada i aleshores colles que potser no venen tant a les assemblees i no participen tant de la decisió conjunta però simplement venen, fan la seva activitat i ja està. Hem canviat com a societat i hem canviat molt les activitats, vam passar de dues a trenta i al final quan una cosa es fa gran necessites una certa organització i que no tothom vagi pel seu compte.

El que teniu clar és que sou una festa popular alternativa.

Cada any estem hores i hores fent reunions per trobar el lema de la festa i aquesta any, com són els vint anys, creiem que l’important és això, que som una festa popular i alternativa. I a les assemblees, quan ens perdem, sempre tornem a l’inici. Hi ha coses que no podem canviar com intentar fer el màxim d’activitats per a tothom, preus al màxim d’assequibles, tot i que sense que s’arruïni la Coll@nada perquè si no, no seguirem.

Esteu contents amb com va anar la Festa Major l’any passat, especialment amb el model del Museu i Pius XII?

Sí, la veritat és que estem molt contents amb com va sortir la festa major l’any passat, sobretot pel model del Museu de la Pell i Pius XII. Bàsicament, vam optar per aquest model perquè els veïns de la Pius i del centre de la ciutat tenien un volum d’activitats durant tota la setmana i així hem decongestionat la zona. Va funcionar realment bé.

Ara bé, també va ser un repte perquè necessitàvem gestionar les activitats diürnes a la Pius i les nocturnes al Museu. Això implica tenir un espai adequat i una barra muntada per a les diferents activitats i celebracions. Va ser una mica complicat, però al mateix temps va ser una oportunitat per mantenir viva la festa al centre de la ciutat i fer-la accessible per a tothom.

Hi ha alguna activitat que destaques d’aquest any?

Jo, per exemple, destaco el concert dels Figa-Flawas d’avui divendres. Estem emocionats de poder portar-los. Tenir-los és tot un èxit. Ha estat una mica complicat el tema de la logística del concert, que primer estava previst a la Pius XII i finalment es farà al Pati del Museu, però estem molt contents que vinguin.

Quina és la relació amb l’Ajuntament?

La veritat és que la relació amb l’Ajuntament pot ser complicada en ocasions. Però tenim 20 anys de Coll@nada a la Festa Major, i encara que ells saben què volem i com funcionem, a vegades els sorprenem amb les nostres propostes. És una dinàmica de negociació constant. Hem après a conèixer-nos mútuament i a trobar un equilibri.

Parleu sobre l’Espai Barraques i com va ser abandonat el 2017. Teniu alguna idea de com podria recuperar-se aquest espai en el futur?

Sí, és un tema interessant. No ho hem discutit com a assemblea encara, però estem obertes a parlar-ne amb altres entitats que vulguin col·laborar. Podria ser una oportunitat per a altres organitzacions de fer barraques o activitats en un nou espai i, a canvi, podríem ajudar amb els recursos necessaris. La clau és canviar el model i fer que l’Espai Barraques sigui més que un lloc per emborratxar-se. Pot ser un espai per a concerts i altres activitats culturals.

Què ha canviat al llarg dels anys des de quan vau començar fins ara? Quines són les principals diferències que has observat en la Coll@nada i la seva dinàmica?

Moltes coses han canviat al llarg dels anys. Al principi, hi havia moltes més persones involucrades, però amb el temps, molts s’han desvinculat. La gent venia a les assemblees i es quedava, però avui en dia només queden unes poques persones de cada colla. Això és una dinàmica natural, ja que les persones canvien els seus compromisos amb el pas del temps. També hem vist canvis en les activitats i en la motivació de la gent.

Has mencionat que moltes de les activitats estan orientades a un públic jove. Us heu plantejat mai incloure activitats que siguin més atractives per a persones més grans o d’altres grups d’edat?

Sí, hem considerat això. Sabem que l’Ajuntament ja ofereix activitats per a persones més grans, i no volem ser simplement una alternativa a això. Tot i així, estem oberts a la idea d’incloure activitats que siguin més atractives per a persones més grans. I de fet, algunes activitats ho són. Creiem que la Coll@nada ha de ser inclusiva i englobar a totes les edats. Per exemple, hem passat d’organitzar una Coll@nadeta a dues, i també celebrem una jornada feminista que engloba totes les edats.

Com us imagineu el futur de La Coll@nada? Com creieu que evolucionarà en els pròxims anys?

És difícil predir el futur, especialment en aquest moment de crisi amb una manca de personal involucrat. Personalment, espero que la Coll@nada segueixi existint i prosperant. Potser veurem canvis importants, com un canvi en la dinàmica i les activitats, ja que les coses poden canviar ràpidament. La clau és que la gent es motivi a venir i formar-ne part, ja que només venir a gaudir de la festa no és suficient per fer-la funcionar.

Hi ha hagut canvis en les dates de començament de la festa major. Com ha afectat això la Coll@nada i com ho heu gestionat?

Hem hagut d’adaptar-nos als canvis en les dates de començament de la Festa Major, però tenim la nostra pròpia programació. A vegades hem tingut discussions cordials amb altres grups, com FESTHI, que també fan esdeveniments durant aquest període. Respecte als canvis d’horaris del programa de l’Ajuntament, continuem amb el nostre horari tradicional i no hem canviat els nostres actes per coincidir amb els canvis de l’Ajuntament. Hem hagut de trobar maneres de fer coexistir les nostres activitats amb altres programes de Festa Major.