“A la Festa Major d’Igualada hi ha tantes activitats que tothom pot trobar aquella que li plagui”

Carme Riera Minguet és la nova regidora de Cultura i de Salut Pública de l’Ajuntament d’Igualada i aquesta serà la seva primera Festa Major al capdavant de la regidoria.

La Carme va entrar a l’Ajuntament l’any 2015, assumint les regidories d’Acció Social, Igualtat i Infància. La següent legislatura va encapçalar les regidories d’Acció Social i Habitatge, així com també Infància i ara encara el repte d’estar al capdavant de les regidories de Cultura i Salut Pública i és la primera tinent d’alcalde del consistori.

Professionalment és metge de Medicina Familiar i Comunitària i actualment es reincorpora a l’assistència després d’haver estat uns anys fent gestió.

Aquesta és la teva primera Festa Major al capdavant de la regidoria de Cultura. Com l’encares?

Amb molta il·lusió, amb respecte i una mica a l’expectativa. He viscut sempre molt intensament la Festa Major i he intentat participar en la majoria d’actes que es fan i entenc que aquest any ho viuré d’una manera diferent, per la responsabilitat que em correspon. Cert que aquesta Festa Major és compartida, perquè ja hi havia feta molta feina perquè si no, ni hauríem pas arribat a temps. Podem dir que és una Festa Major en la qual em sento còmoda i en què hi ha molta part de Pere Camps.

Com es presenta la Festa Major d’enguany?

Doncs es presenta intensa, amb més de 120 activitats, amb activitats de tota mena i per a tothom. D’aquestes activitats 93 estan organitzades per l’Ajuntament i les entitats i 33 per la Coll@nada. Classificades una mica per categories, podem dir que 35 corresponen a cultura tradicional, 3 exposicions, 5 visites guiades, el pregó, 19 espectacles, 31 concerts, tres xerrades i 17 actes esportius.

Cada vegada apostem més per una Festa Major de qualitat: no es tracta de quantitat d’actes sinó de qualitat tant del producte que oferim com tot el que correspon a la seguretat, la tranquil·litat, el disposar de més Punts Liles i a més a més, i com a novetat els Punts Verds, que venen des de Salut i que el que volen és promoure una Festa Major amb uns hàbits saludables: ens podem divertir sense necessitat d’haver de posar en risc la nostra salut.

Quines activitats podríem destacar?

És complicat, i abans que res m’agradaria agrair a tota la gent que fa possible la Festa Major: la gent del departament, totes les entitats, i sobretot aquells que moltes vegades no recordem com són la brigada, els equips de neteja, de seguretat… i que fan possible, amb una feina poc visible, que tots els altres ens ho puguem passar bé.

Destacaria potser el cartell, que a mi m’agrada molt, obra del Marc Lumbreras i l’Iker Uranga , que combina tradició i modernitat. Dels actes, personalment em fa una il·lusió especial l’exposició que organitza la Biblioteca sobre la història de les bandes de jazz d’Igualada, perquè el meu avi era músic i havia tocat en una d’aquestes bandes. També que es presenti el nou drac antic així com la nova Associació de Dracs i Víbries d’Igualada que seran els portadors de la imatgeria de foc de la ciutat. Un acte que m’emociona en especial és la visita a les residències de la gent gran acompanyats de la imatgeria, amb la gent de Dessota. És un acte molt especial i veure com la gent gran de la ciutat també pot participar de la Festa i la il·lusió que els fa, no té preu. Vull agrair-ho molt a tots els que ho fan possible.

El pregó d’aquest any vam apostar perquè fos el dilluns i va anar a càrrec del Peyu i la conferència institucional que va ser a càrrec de la Sara Berzosa també és un acte destacat.

Enguany l’Ateneu Igualadí és l’entitat portadora del penó i les visites guiades d’aquest any es fan a l’Ateneu, amb un recorregut per l’edifici i una visita a l’exposició que hi ha al Museu de la Pell sobre els seus 160 anys.

També m’agradaria destacar el retorn a Igualada de l’Orquestra Maravella, que fan el concert i el ball de revetlla i que feia molts anys que no venien.

Aquest any hem potenciat molt el Parc Central i hi ha una gran i variada oferta de concerts: Igualada Rock City, Portobello, Coco, Di-versiones. També es faran diversos concerts a Cal Font com el tribut a Mecano, el 10è Rrrrec Festival…

Cal destacar també els concerts de cobla, de música clàssica, musicals i havaneres, que completen l’oferta musical d’aquests dies.

Importants també són totes les activitats que giren al voltant de la FESTHI i de Sant Bartomeu així com l’exhibició castellera de diumenge, a la qual em sento molt vinculada doncs la família tenim llaços amb els Moixigangers des de fa molts anys. També podem destacar l’estrena de l’espectacle dels Farres Brothers “Ho-Hi-Hu”. Un altre dels actes a ressaltar és el piromusical que es farà al camp de futbol de les Comes i que anirà a càrrec de l’empesa Estalella.

Paral·lelament hi ha totes les activitats que organitza la Coll@nada, que enguany fa 20 anys.

Es fa difícil triar, perquè hi ha tantes activitats que tothom pot trobar aquella que li plagui més.

Enguany el pregó es va fer dilluns. Què va fer que es traslladés de dia?

El pregó inicialment era per donar sortida a la Festa Major i anys enrere la Festa començava dijous i el pregó es feia aleshores. La nostra Festa Major ha anar creixent en dies i ara hi ha actes durant tota la setmana, per tant vam creure adient traslladar-lo al primer dia de la festa, el dilluns.

De la programació d’enguany potser s’hi troben a faltar concerts amb grups de renom, com es fa en altres ciutats properes a la nostra. No provoca això que molts joves igualadins marxin fora?

Bé, aquest any tenim Di-versiones que ja l’any passat eren molt esperats i no van poder actuar pel mal temps i hi va haver moltíssima gent que ens va demanar que aquest any tornessin. També comptem amb Crisix, un cap de cartell important. Coco penso que ens sorprendrà i és una aposta forta. I la Coll@nada porta els Figa Flowers, un dels grups que apretant fort aquest estiu. Penso que el ventall musical queda cobert i cadascú trobarà el seu espai. Potser no tenim ningú que cridi molt però n’hi ha uns quants que despunten.

Desapareix l’espai de Barraques, fet que ha comportat queixes de l’oposició i del jovent. Per què es va prendre aquesta decisió?

La decisió es va prendre a partir de l’evolució que van anar tenint les Barraques durant els darrers anys. Penso que les Barraques van ser en el seu inici un projecte d’èxit, van tenir uns anys molt bons i segurament hi ha un moment que marca un abans i un després, i que és al voltant del 2017, quan la Coll@nada, una de les entitats que inicialment havia impulsat el projecte, decideix desmarcar-se’n. Després d’això -amb els anys de covid entremig- les barraques van anar perdent la seva essència original, el model sembla que ha tocat sostre i cal fer una reflexió sobre què han de ser. Moltes de les entitats que en formaven part van perdent l’interès i vam valorar que calia replantejar les Barraques. La nostra voluntat és seure, parlar, saber què volem i buscar un model en què ens sentim còmodes tots. De cap manera tanquem la porta, aquest any és un parèntesi i passada la festa Major convocarem les entitats i decidirem entre tots què volem fer.

Aquest any la Coll@nada celebra el seu 20è aniversari i com és habitual presenta una programació alternativa que complementa el programa oficial. Hi ha bona entesa?

Sí. Amb totes les entitats hi ha bona entesa. Amb la Coll@nada ens hem reunit (ja hi havia una feina prèvia) per anar parlant aspectes de com treballem junts, sobre aspectes de seguretat (cal tenir en compte que la Coll@nada organitza però l’Ajuntament els dona molt de suport amb tot el tema logístic).

Continuem mantenint les activitats de dilluns a dijous al Pati del Museu i el cap de setmana tornen a la plaça Pius XII.

I amb la FESTHI, també hi ha bona relació?

Amb la FESTHI hi ha bona relació, tot i que ells tenen el seu projecte de Festa Major. En les reunions l’entesa ha estat bona.

Com s’ha previst el tema de seguretat ciutadana per aquests dies de festa?

Aquest any es reforcen els Punts Liles, hi ha punts fixos i punts itinerants i la seguretat també es reforça.

Els Punts Liles comencen a treballar el dijous i la premissa és donar seguretat i malauradament si passés alguna cosa, poder atendre amb les millors condicions possibles.

Respecte anys anteriors fem una valoració positiva dels Punts Liles i apostem molt per la itinerància, perquè a més de suport té un aspecte dissuasiu.

Encetes la teva tercera legislatura com a regidora a l’Ajuntament d’Igualada i ara et poses al capdavant de Cultura. Què t’ha portat a fer aquest pas?

És una bona pregunta. Mira, jo portava vuit anys a l’ajuntament però en unes regidories poc exposades, amb poca visibilitat i la regidoria de Cultura és de les que en tenen més. Des que soc regidora de Cultura he notat que ara em busca tothom, tothom vol parlar amb mi.

Penso que soc una persona culturalment inquieta, ja assistia a molts dels actes i activitats que es fan a la ciutat i penso que la cultura és essencial; i mira, podria dir que ara em cuido de la part física, des de la regidoria de Salut Pública, i de la part emocional i de l’esperit de les persones, que són indestriables. És un repte per a mi i hi ha moments que els canvis són positius tant per a les persones com per a les organitzacions. Estic molt contenta d’haver estat vuit anys al capdavant d’Acció Social, on he tingut un equip sensacional i estan fent una feina extraordinària però potser havia arribat el moment de fer un canvi i Cultura és tot un repte. L’encaro amb moltíssimes ganes.

És una manera de treballar per a la ciutat des d’un altre vessant, amb tot el teixit associatiu i amb totes les entitats. Hem de cuidar molt les entitats, hem de potenciar tota la riquesa cultural que tenim a Igualada i amb el Miquel Vives, regidor d’Entitats, anirem molt de la mà perquè hi hagi una bona entesa i un bon diàleg.

Ara necessito un temps d’immersió perquè malgrat amb el Pere Camps tenim molt bona relació i havíem anat junts a molts actes, la regidoria és totalment diferent d’on havia estat fins ara i la feina a fer també.

Durant aquests propers quatre anys passaran coses molt importants a la cultura igualadina.