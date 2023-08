Aquest dissabte, 3a Mostra Hortícola a Copons

Enguany, a Copons es celebra la mostra per posar en valor la singularitat dels horts del poble i la seva implicació a afavorir el comerç de proximitat a partir de visites, tastos i activitats durant tot un matí.

Demà 26 d’agost es celebrarà, després de l’èxit de les primeres edicions , la tercera Mostra Hortícola de Copons, una mostra creada per divulgar, promoure i posar en valor l’excepcionalitat dels horts de Copons. Visites als horts, tastos d’aperitius amb el tomàquet de Copons, mostra de cuina, paradetes de productors de proximitat i activitats familiars.

De 9:00 a 10:00 s’inicia la jornada amb una visita guiada pels horts a càrrec del Col·lectiu Eixarcolant, on es mostrarà la singularitat d’aquest espai, organitzat per bancals delimitats per murs de pedra seca i un complex sistema de reg. També es posarà en valor la varietat de tomàquet singular que s’hi cultiva, el tomàquet de Copons.

A les 10:00 arrenquen les paradetes dels diferents productors que hi participen. On es podrà gaudir d’una mostra de productes de proximitat i dels horts de Copons, acció contemplada per dinamitzar i donar visibilitat al comerç local del municipi.

Paral·lelament, de 10:30 a 11:30h a càrrec de l’Associació Aliment Humà, podem fer “el cabra” pels volts de Copons amb l’activitat “Dies de pastura” on podem acompanyar un ramat de cabres a menjar.

D’11:00h a 12:h es realitzarà un” Show Cooking” desenvolupat pel restaurant La Vinya de Copons, que obsequiarà amb una ampolla de vi gratuïta a totes aquelles persones que vulguin dinar el mateix dia al restaurant.

De 12:00 a 13:00h es presentarà la Audioguia del Roc, conegut com en “Roc el traginer”. Un personatge de Copons que ens acompanya a descobrir diferents indrets de la vila.

De 13:00h a 14:00h Tindrà lloc una degustació de cinc aperitius elaborats amb productes de proximitat i com no amb tomàquet de Copons a càrrec del grup Eixarcolant.

De 13:00h a 13:15h Sorteig cistella de productes d’hortalisses cedits per l’associació Horts de Copons i Junta de Regants. Per cada compra als paradistes participants, facilitaran una participació pel sorteig d’una cistella de productes de la horta que es realitzarà a les 13 hores.

Tota la jornada tindrà lloc a la plaça de Ramón Godó, excepte la visita guiada que es farà als horts i l’activitat “Dies de pastura” que es desenvoluparà a la Riera de Veciana. Ambdues activitats amb punt de sortida a la plaça. Les inscripcions per les visites guiades i “Dies de pastura” tenen un import de 2€/persona i inclouen una participació al sorteig de la cistella de productes. S’han de realitzar trucant a l’Ajuntament de Copons – 93 809 00 00.