El grup criminal desarticulat el novembre a Castellbisbal, amb presència a l’Anoia, obligava a persones a treballar en plantacions de marihuana

El passat 27 de novembre, tal com va informar La Veu de l’Anoia, els Mossos d’Esquadra i la Policia Nacional van desarticular una organització criminal presumptament dedicada al tràfic d’éssers humans amb finalitats d’explotació per a la comissió d’activitats delictives. L’organització es dedicava al cultiu clandestí de marihuana i a la cria i enfrontament de galls de baralla. Les víctimes arribaven a l’Estat per desenvolupar una activitat diferent de la que acabaven realitzant a la seva arribada i a través de la qual suposadament podrien obtenir grans beneficis econòmics.

Seu Central a Castellbisbal i presència a l’Anoia Sud

L’operatiu policial que va permetre desmantellar aquesta organització criminal va comptar amb un desplegament de 750 efectius policials, entre equips d’Ordre Públic, el Grup Especial d’Intervenció, l’Àrea de Mitjans Aeris, la Unitat Canina i la Divisió de Medi Ambient. El risc i perillositat per accedir a la urbanització de Can Nicolau, a Castellbisbal, on s’havien instal·lat una part dels narcotraficants investigats va comportar l’activació del Grup Especial d’Intervenció davant la possible existència de trampes i perquè disposaven d’un sistema de videovigilància durant les 24 hores que incrementava el risc de la intervenció.

El dispositiu va acabar amb un balanç de 34 persones a l’Àrea Metropolitana de Barcelona i 2 a Castelló i el desmantellament de quinze plantacions de marihuana que generaven un consum elèctric equivalent al consum d’una població de 1.200 vivendes, tenint en compte un consum anual de 3.500kWh/Vivenda. La despesa ascendeix a 1.050.412 €. Durant l’operatiu, en què es van dur a terme 34 entrades i escorcolls judicials a Vallirana, Cervelló, Castellbisbal, Masquefa, Piera, Pont de Vilomara i Castelló, es va activar un equip de tècnics de l’empresa distribuidora de llum per a realitzar les tasques de desconnexió de la llum de les plantacions.

El testimoni clau d’una de les víctimes d’explotació que va escapar

La investigació es va iniciar el maig de l’any passat. Per una banda, la Policia Nacional va començar les indagacions arran de la declaració d’una de les víctimes, que va explicar la situació viscuda a la seva arribada, declarant que havia estat explotada en diverses plantacions de marihuana, privada de llibertat, agredida i amenaçada fins que va aconseguir escapar de la situació. D’altra banda, els Mossos d’Esquadra tenien en marxa una investigació sobre l’organització criminal investigada, els membres de la qual estarien relacionats amb les indagacions que duia a terme la Policia Nacional. Aquesta investigació es va iniciar gràcies a la col·laboració i informació d’una empresa subministradora d’electricitat i gas de Rubí (Barcelona) que va detectar un consum elèctric elevat en tres finques que podria correspondre a plantacions clandestines de marihuana. En aquest punt, es va crear un Equip Conjunt d’Investigació.

L’organització criminal s’aprofitava de persones en situació de vulnerabilitat, procedents de països llatinoamericans. Les captaven amb engany al seu país d’origen, oferint una activitat diferent de la que acabaven realitzant. A la seva arribada a Barcelona, les obligaven a treballar com a jardiners en el cultiu i vigilància de plantacions, controlades en tot moment pel clan, que no dubtava a utilitzar la violència si les víctimes no seguien les seves ordres.

Persones vulnerables obligades a viure en condicions pèsimes

El grup estava liderat per un clan familiar violent, format principalment per tres germans. Reclutaven víctimes a través de col·laboradors a Llatinoamèrica o Espanya. Les víctimes viatjaven a Barcelona amb bitllets gestionats per membres del grup criminal i instruccions per evitar aixecar sospites a les fronteres. Una vegada a Barcelona, eren informades que havien contret un deute de fins a 4.600 euros pel viatge, que havien de saldar treballant en les plantacions.

Les víctimes eren obligades a viure a les plantacions, dormint en condicions insalubres, sense llibertat de moviment i sota constant vigilància, sovint per membres armats de l’organització. Algunes van patir agressions violentes que van els van causar lesions físiques sense poder rebre tractament mèdic per por de represàlies.

L’organització també es dedicava a la cria de galls de baralles

Durant la investigació es va descobrir que els líders de l’organització criaven i entrenaven galls per a baralles clandestines, que organitzaven en espais amb capacitat per a 100 persones. En els registres, es van trobar 168 galls en condicions deplorables, a més de material vinculat a aquestes activitats.

Els responsables blanquejaven els beneficis adquirint propietats i regentant comerços relacionats amb el cultiu de marihuana.

Durant l’operació, es van realitzar 35 registres (34 a Barcelona i Castellbisbal i un a Castelló) i es van intervenir:

11.007 plantes de marihuana provinents de 15 plantacions que van quedar desmantellades

8.381 kg de cabdells

614,55 grams de cocaïna

50.004 euros en efectiu

Tres armes de foc, una pistola de gas i gel, i un rifle de perdigons

168 galls de baralla

Diversos objectes de valor, joies i telèfons mòbils

La investigació segueix oberta i no es descarten més detencions, amb un total de 36 detinguts fins ara.