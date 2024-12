Clínica dental La Moreneta: Proximitat i professionalitat, l’essència d’una nova manera de cuidar la salut bucodental

En un sector marcat per les grans cadenes, la aposta per la personalització i el tracte proper.

A la comarca ja hi ha diverses clíniques dentals, quina és la característica que definiria la vostra?

Nosaltres ens caracteritzem per ser el més propers possible. La nostra fita és donar als nostres pacients el diagnòstic i tractament més adequat i professional sense perdre l’essència de sentir-se com a casa.

El dentista és un especialista de proximitat. Els clients/pacients confien en les seves recomanacions?

Sí, tot i que la figura de l’odontòleg no té massa bona premsa, la veritat que els pacients confien plenament en les recomanacions dels nostres especialistes.

Hi ha grans cadenes que donen una assistència estàndard. Vostès veuen els seus pacients com a persones individuals?

Rotundament sí. Ja que cada pacient necessita una atenció global i personalitzada i no es pot estandarditzar un pacient amb l’altre.

La feina de dentista requereix moltes inversions. Com ho veuen?

Sí, si vols una atenció molt rigorosa és vital tenir els millors materials /instrumental que hi ha al mercat.

Radiologia, implantologia requereixen cada vegada més solucions digitals. Ho entenen els pacients?

Sí, ho entenen perquè és imprescindible el TAC dental ( CBCT) per tenir una visió en 3D de la peça dental, sector concret o global de la cavitat oral.

La qualitat dels materials que utilitzen és un element significatiu?

Òbviament, és indiscutible que perquè el tractament sigui el més eficaç, la qualitat dels materials és bàsica per obtenir el millor resultat.

Hi ha qui prioritza elements estètics, com el somriure o la bellesa, i d’altres l’expertesa i la capacitació. Com es definirien?

A la nostra clínica creiem que s’ha de poder trobar un equilibri entre l’estètica i la funcionalitat en cada tractament que realitzem. Donem un servei integral al pacient tant de salut bucodental com ajuda a l’autoestima. Tot és important per tenir una bona salut oral.

Dr. Víctor Ruíz Dra. Sharon Rodríguez Raquel Ordóñez Dr. Marc Pinatell Lucía Echartea Dra. Larisa Clipaciuc Judith Porcel Dra. Helena Moreno Lucía Muñoz

Quines especialitats ofereixen?

Oferim assistència integral. Les nostres especialitats són: ortodòncia, odontopediatria, cirurgia i implantologia, prostodòncia (pròstesi fixa o removible), odontologia conservadora (general, endodòncies, periodòncia…) i odontologia preventiva (profilaxis i donar suport en salut oral tant en adults com en nens).

Ortodòncies, implants i similars tenen més importància que les neteges, extraccions, empastes?

Tot és molt important per donar un servei integral al pacient. L’odontologia cada vegada és més conservadora i ofereix alternatives per poder preservar la peça natural del pacient però en els casos que ja és imprescindible l’extracció, l’alternativa més eficaç és la implantologia.

Com valoren els pacients les ajudes financeres per fer front al cost dels tractaments?

Som conscients que part de la població té diverses necessitats econòmiques, com ara famílies nombroses, monoparentals, persones amb necessitats especials… per això, apliquem descomptes en els tractaments de conservadora.

Quina és la visió del vostre equip de l’ondotologia i les seves especialitats?

Judith Porcel: com a higienista dental, la meva fita és donar les eines al pacient per aconseguir que l’hàbit de raspallar-se les dents sigui un plaer i una necessitat per al seu benestar oral.

Raquel Ordóñez: la meva professió s’ha convertit en el meu hobby, gaudeixo de cada moment de la feina que faig, em sento completa i realitzada, sabent que ajudo i ensenyo als pacients amb les seves necessitats dentals.

Dr. Víctor Ruiz: l’odontologia representa l’equilibri perfecte entre ciència i art. És més que una professió, és una forma de transformar vides. Com a cirurgià dental, trobo una profunda satisfacció a tornar el somriure i la funcionalitat als meus pacients. La meva major recompensa és que les persones no només recuperin la seva confiança en somriure, sinó també una cosa tan essencial com tornar a menjar. No es tracta només de dents, es tracta de tornar a les persones el que més valoren: el seu benestar. Trobar la solució personalitzada per a cada pacient de la mà dels avenços tecnològics i la investigació és la meva motivació més gran.

Dra. Larisa Clipaciuc: en l’odontologia la passió i l’esforç porten a l’excel·lència.

Dra. Helena Moreno: l’odontologia és la meva manera de cuidar, esculpir somriures i sembrar confiança. Comprenent que cada ésser humà és únic. En la diversitat de la natura trobem bellesa, i en les diferències individuals, l’essència del que mereix ser respectat i valorat.

Dra. Sharon Rodríguez: per a mi l’odontologia és l’art de guarir i transformar somriures a través del tractament i la instauració d’uns hàbits d’higiene oral correctes.

Dr. Marc Pinatell: per a mi, l’odontologia representa una forma de poder ajudar les persones a millorar la seva qualitat de vida el seu benestar i la seva salut.

Lucía Muñoz: l’odontologia per mi és la branca de la salut que més veiem, però que menys atenció prestem i és igual d’important que la resta del cos o fins i tot més.

Lucía Echartea: en un món on tot és tan urgent, treballar en el món de l’odontologia és sentir que la salut de tot el cos està connectada i és important.