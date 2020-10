Fundació Pau i Solidaritat, la defensa dels drets laborals arreu del món

La Fundació Pau i Solidaritat, des de la seva constitució el 1991 per part del sindicat Comissions Obreres de Catalunya, té com a centre de la seva actuació la defensa dels Drets Humans Laborals arreu del món.

La Fundació Pau i Solidaritat fa diverses accions de cooperació pel desenvolupament als països del Sud, així com campanyes de sensibilització i educació pel desenvolupament per tal de sensibilitzar els treballadors i treballadores del nostre país.

Totes les actuacions de la Fundació van encaminades a fer visibles i a disminuir les desigualtats existents a escala mundial. El concepte de solidaritat amb què treballa l’entitat incorpora la lluita centenària del sindicalisme de classe i democràtic al nostre país en defensa dels drets laborals i sindicals a nivell internacional, com a part de la lluita més general per la igualtat, la democràcia, el treball digne, la justícia social i els drets humans.

La Fundació Pau i Solidaritat desenvolupa la seva activitat als següents països:

— Colòmbia, que, atenent a l’índex global de drets de la CSI (2020), ha estat definit com un dels deu països més perillosos del món per ser sindicalista i on la violència antisindical es desenvolupa amb plena impunitat. En aquest país treballa amb la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) per la defensa i promoció dels drets humans laborals, així com pel reconeixement del moviment sindical com a víctima del conflicte armat que va afectar al país durant més de 50 anys. També es promou el respecte i compliment dels drets humans per part de les empreses transnacionals.

— Tunísia, on, segons l’informe de la CSI, es registren de manera continuada violacions sistemàtiques dels drets. A través de la Unió General de Treballadors de Tunísia (UGTT) la Fundació contribueix a lluitar contra la precarietat i la promoció dels drets humans laborals i de l’economia social i solidària des d’una perspectiva de gènere.

— Líban, país que fa front a una profunda crisi econòmica i laboral i on, a través del sindicat FENASOL (Federació Nacional de Sindicats de Treballadors i Assalariats del Líban), l’entitat treballa per apoderar les treballadores domèstiques migrants i per promoure l’eradicació de la violència envers les dones i les nenes.

La cooperació sindical per al desenvolupament representa el compromís dels sindicats per aconseguir que s’escolti la veu de la classe treballadora dels països en desenvolupament en els processos de diàleg social, tot garantint una acció sindical global per assegurar la defensa efectiva dels drets humans laborals al món.

Per més informació i per col·laborar amb l’entitat us podeu adreçar al web http://pauisolidaritat.ccoo.cat o bé al correu electrònic pauisolidaritat@ccoo.cat