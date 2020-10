El Zoom Festival atorga el Premi d’Honor a Jordi Évole

El Zoom Festival Internacional de Continguts Audiovisuals de Catalunya atorga el Premi d’Honor, un dels més prestigiosos del palmarès del certamen, al periodista, presentador i guionista Jordi Évole. Un guardó que serà entregat al cornellanenc en la gala virtual de cloenda del festival, el dissabte dia 28 de novembre. El Zoom Festival se celebrarà del 24 al 29 de novembre en format virtual, a través de la plataforma “Zoom Live” dins la web de l’esdeveniment.

La direcció del festival de continguts audiovisuals ha decidit reconèixer Évole per ser un “referent de la televisió de qualitat, reinventant-se i adaptant els formats televisius a cada temps”. En la vessant més periodística, es destaca la seva “cerca de la veritat” que l’ha convertit en “sinònim de qualitat”, i és que la firma de Jordi Évole, apunten, és avui “garantia de professionalitat en l’àmbit del periodisme i la comunicació audiovisual”. El reconeixement és, també, per “la seva evolució professional” com a conductor de programes televisius i com a productor.

Pel que fa a treballs recents del periodista, el Zoom Festival s’ha fixat en els “Especial coronavirus” de Lo de Évole, una aposta per la part més personal i íntima en aquest format d’entrevistes confinades, amb converses amb persones anònimes però també amb personatges coneguts, com Rosa Maria Sarda, l’expresident uruguaià Pepe Mujica o la cantant Rosalía.

Évole, amb una amplia trajectòria a televisió, ha passat per diversos programes de la productora El Terrat, com La cosa nostra o Buenafuente. Si bé va fer el salt com a periodista de referència amb el programa Salvados, de La Sexta, una programa referent en l’àmbit de la crítica social. En aquest espai, Évole hi va portar personatges com el president de Veneçuela Nicolàs Maduro, o el Papa Francesc. El 2015, Jordi Évole va fundar la productora Producciones del Barrio, juntament amb Ramon Lara. Com a darrer treball, destaca la producció “Eso que tú me das”, el documental sobre Pau Donés, produït per Atresmedia i Producciones del Barrio i distribuït per Warner Bros España, que ha estat un èxit a taquilla.