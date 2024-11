L’escola “La Gaspar” i l’empresa Sita Murt participen en la Strategic Cluster Week a Boston

La capital de l’estat de Massachusetts, Boston, és un dels epicentres de la innovació i l’R+D a escala mundial. Del 3 al 8 de novembre va ser la seu de l’Strategic Cluster Week, una iniciativa organitzada per ACCIÓ –l’agència per a la competitivitat de l’empresa del Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya–, amb la col·laboració de l’Oficina Exterior de Comerç i Inversions de Catalunya a Nova York. A la trobada, emmarcada dins el programa Catalunya Clústers, hi ha participat Raquel Camacho, directora de l’escola de disseny i artesania La Gaspar d’Igualada, en representació del Leather Cluster Barcelona.

L’escola igualadina ha format part d’una delegació integrada per una vintena de directives i directius d’empreses i institucions catalanes, totes elles membres de clústers, entre les quals destaquen la igualadina Sita Murt, Danone, Circutor, GoodGut, Embotits Salgot, Frit Ravich, Juvé & Camps, Numintec, Simon, Tradebe o Vallformosa.

La directora de La Gaspar, Raquel Camacho, ha assenyalat que “va ser una setmana intensa amb sessions inspiradores a Harvard, dirigides per experts com Michael Enright i Ramon Casadesús-Masanell, i riques oportunitats de treball en xarxa al Massachusetts Institute of Technology, amb figures clau com Leon Sandler i Luis Perez-Breva, PhD. Una agenda que ens va permetre connectar amb líders de les principals empreses en capital de risc, tecnologia i innovació, proporcionant informació inestimable sobre què impulsa l’èxit de Massachusetts.”

Al llarg de les diferents jornades de treball de l’Strategic Cluster Week, la delegació catalana ha participat en diferents conferències, sessions, activitats de capacitació i networking amb altres companyies i entitats.

En aquest sentit, destaca la trobada amb el professor Michael Enright, expert reconegut en competitivitat, desenvolupament econòmic regional i estratègia empresarial internacional, que tractà sobre l’estudi que la Harvard Business School ha publicat sobre la política de clústers catalana i el seu impacte en la competitivitat de les empreses catalanes; la sessió amb Raj Sisodia és un membre fundador del moviment del Capitalisme Conscient i una formació amb el cap de la unitat d’estratègia de la Harvard Business School, Ramon Casadesús-Masanell. També, al llarg d’aquests dies, han visitat el Massachusetts Institute of Technology, han mantingut trobades amb fons de capital risc locals i el MassMEDIC Cluster així com conegut casos d’emprenedors catalans establerts a Massachusetts.

Paral·lelament a l’agenda de la delegació, Raquel Camacho va visitar i conèixer de primera mà institucions capdavanteres en l’àmbit del disseny, com Wheaton College, la Lasell University i la Wentworth School of Architecture & Design, on va conèixer projectes i iniciatives internacionals i compartir el projecte “La Gaspar Leather”, que segons la directora igualadina “va ser molt ben rebut, despertant l’entusiasme per futures col·laboracions i oportunitats d’intercanvi internacional.”

Raquel Camacho remarca que l’Strategic Cluster Week “marca una fita significativa en el camí d’internacionalització i innovació de La Gaspar i el Leather Cluster Barcelona” i que en aquesta trobada empresarial “s’ha pogut reafirmar el potencial de La Gaspar com a líder en formació en disseny i artesania del cuir a escala mundial”.