Enquesta: Veus adient la visita de Felip VI a Barcelona?

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el rei Felip VI coincidiran aquest divendres a l’acte d’entrega de premis de la nova edició de BNEW, Barcelona New Economic Week, que estarà presidida pel monarca. D’altra banda, Sánchez i el Rei també visitaran junts la start-up 3-D Factory Incubator, que compleix el seu primer any a la Zona Franca de Barcelona. La visita es produeix després que el monarca no assistís a l’entrega de despatxos de jutges a Barcelona fa uns dies. Per la seva banda, els CDR del Barcelonès han convocat una mobilització a Barcelona per el dia de la visita. És per això que aquesta setmana et preguntem:

