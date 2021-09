Enquesta: creus que s’hauria de tornar a obrir l’oci nocturn?

El govern ha anunciat aquest dimarts que a partir de divendres ja no hi haurà la prohibició de trobades socials de més de deu persones. Però de moment, encara manté l’oci nocturn tancat. L’obertura o no d’aquest sector ha estat un dels temes de debat en les darreres setmanes, ja que des de la patronal aposten perquè es puguin tornar a obrir les sales de ball i discoteques, i també ho fan alguns alcaldes, preocupats pels botellots. Per altra banda, el govern explicava aquest dimarts en roda de premsa que espera obrir “el més aviat possible” l’oci nocturn, tot i que confirma que un dels factors que en permetrà l’obertura serà la dada de tenir menys de 100 persones ingressades a les UCI. És per això que aquesta setmana us preguntem:

Creus que s'hauria de tornar a obrir l'oci nocturn?