La Botiga al Carrer celebra la 50a edició amb gran afluència de públic

El temps va acompanyar i l’associació de comerciants Igualada Comerç va poder gaudir d’un gran dia en la 50a edició de la Botiga al Carrer. Aquest és un esdeveniment emblemàtic a la ciutat d’Igualada que no s’ha a agut d’interrompre mai durant vint-i-cinc anys.

Per als comerciants ha estat una edició molt especial tant per l’aniversari com pels moments d’incertesa que encara estem vivint a causa de la pandèmia. L’afluència de visitants va ser constant durant tot el dia i es va poder viure un ambient de festa tant al Passeig Verdaguer com als carrers del centre.

Igualada Comerç va aprofitar per convidar a la conselleria d’Empresa de la Generalitat de Catalunya, que va delegar al director general de Comerç, senyor Jordi Torrades. La presidenta de l’entitat, Laura Llucià, va rebre al director i el va acompanyar a l’Ajuntament per mantenir una breu trobada amb l’alcalde Marc Castells i el regidor de comerç Jordi Marcè. Tot seguit varen visitar els diferents carrers del centre per arribar al Passeig Verdaguer, on es va fer un breu acte institucional. Regidors de l’Ajuntament d’Igualada, representants de Fira d’Igualada, de mitjans de comunicació i de col·laboradors de l’entitat es varen aplegar per acompanyar als comerciants. La visita al Passeig Verdaguer va tenir una parada al punt d’informació que tenia l’organització, on es va brindar per les 50 edicions i 25 anys de la Botiga al carrer d’Igualada.

En cada edició s’aprofita per aportar novetats per part d’Igualada Comerç. En aquesta ocasió, els expositors varen poder disposar d’espai pels seus vehicles en la zona blava, que els facilitava la seva feina. Per altra banda, Igualada Comerç va inaugurar un arc inflable i una bossa gegant de compra com a elements visuals que ajudin a la promoció de les activitats que es porten a terme pel comerç local.

En aquesta edició també es varen mantenir les mesures de prevenció que s’estableixen pels esdeveniments (espai perimetrat, control d’aforaments, neteja de mans i mascareta en cas necessari), amb la col·laboració de Protecció Civil.

Com a activitats dutes a terme, destaca la campanya especial d’acapte de sang, amb un total de vuitanta-nou persones que es van apropar a fer la seva donació. Igualada Comerç vol agrair la important participació de comerços i en especial als ciutadans que hi varen participar.