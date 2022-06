Tira endavant un Comitè de Sequera per controlar el consum d’aigua

Igualada ha constituït aquesta setmana el Comitè de Sequera que treballa per fer el seguiment constant de la situació de sequera hidrològica i activar, comunicar i fer un control de les diferents mesures marcades per l’Agència Catalana de l’Aigua.

Aquestes mesures comporten la limitació del consum global d’aigua per abastament a un màxim de 250 litres per habitant i dia, un consum màxim que el regidor de Sostenibilitat, Miquel Vives, ha explicat “que es troba per sobre del consum normal i habitual de la ciutat que és inferior, de per si, a aquest que es marca en època d’alerta”.

Altres mesures que s’han activat per l’alerta per la sequera hidrològica de l’aqüífer Carme-Capellades són les limitacions particulars per a determinats usos urbans, tal com limitacions en el reg de jardins i zones verdes, prohibició de l’ompliment de fonts ornamentals, prohibicions als particulars en la neteja de carrers, paviments o façanes. S’han de recompensar també les extraccions d’abastiment d’aigua que passen a ser d’un 30% de l’aqüífer i un 70% provenen del Ter Llobregat.

Miquel Vives, regidor de Sostenibilitat d’Igualada ha destacat que la Capital de l’Anoia ”ha fet els deures, hem reduït el consum per compromís amb el medi ambient i per solidaritat amb els veïns i veïnes però, alhora, exigim a les administracions responsables que actuïn amb els municipis que no han fet aquests deures i no s’han preparat per aquesta situació de sequera hidrològica”.