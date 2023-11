En marxa l’estudi per incorporar el camí de Vilanova d’Espoia a la xarxa local de carreteres

Publicitat

La Diputació de Barcelona ha lliurat a l’Ajuntament de la Torre de Claramunt l’estudi informatiu de condicionament del camí de Vilanova d’Espoia (AN-067) per a la seva incorporació a la xarxa local de carreteres, amb el codi B-4422. L’estudi preveu un pressupost de licitació de l’obra de 1.056.689,47 € (IVA inclòs) i un termini d’execució de quatre mesos.

Les actuacions que preveu l’estudi són a tot el tram del camí que enllaça els nuclis de Vilanova d’Espoia i Pinedes de l’Armengol, amb una longitud aproximada de 1.670 metres. Al projecte es preveu eixamplar la calçada fins un mínim de 6 metres i amb sobreamples per a permetre el creuament segur de vehicles; així com també millorar el traçat, la senyalització vertical i horitzontal i la xarxa de serveis de telecomunicacions i baixa tensió, amb una nova canalització de fibra òptica.

També es preveu instal·lar una nova parada d’autobús amb marquesina i dur a terme mesures correctores amb aportació de terra vegetal i hidrosembra en talussos i trams d’antic camí sense ús.

A dia d’avui, aquest camí té 5,5 metres d’ample amb carrils de 2,5 metres i vorals de 0,25 metres. Aquest és un tram, que, a més de connectar els dos nuclis, també ho fa amb la zona escolar de Vilanova d’Espoia. Així mateix hi ha alguns trams amb revolts tancats que no permeten el creuament segur i simultani dels cotxes amb vehicles pesants, com autobusos i camions.

