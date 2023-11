Els equips anoiencs van fer un bon Ral·li 2000 Viratges

Publicitat

La darrera prova puntuable pel campionat de Catalunya d’asfalt es va disputar amb motiu del Ral·li 2000 Viratges i que com ja és habitual va disposar de la participació d’equips anoiencs.

Aquesta era la 62a edició d’aquesta prova bagenca, sens dubte es tracta d’un ral·li llegendari dins el calendari català, actualment el que més no sols per la seva longevitat sinó també pel seu carisma que compartia amb el Ral·li Osona i que ja fa un parell d’anys que no s’organitza.

Ja és tradicional que amb els anys el ral·li manresà inclogui en el seu recorregut algun tram cronometrat a tocar de l’Anoia, aquest any ja sigut el que va de Sant Salvador de Guardiola a la rotonda de Maians, anys enrere inclús entrava a la nostra comarca fins a Òdena.

El que això escriu, el 2000 Viratges va ser el “culpable” de la meva passió/malaltia (beneïda malaltia…) pels ral·lis. Recordo que quan tenia catorze anys, marxava els matins del dissabte cap a Manresa amb l’autocar de l’empresa Masats, per gaudir dels cotxes dels participants aparcats al Passeig Pere III. I el migdia tornar cap Igualada i escoltar el ral·li tarda i nit per Ràdio Manresa.

Així, enguany tres han sigut els equips anoiencs participants. El pilot d’Òdena Joan Morros copilotat per l’igualadí Carles Planell amb Volkswagen que com és habitual en ells van fer un bon ral·li i es classificaren en el lloc 24è. Àngel Bonavida de Sant Jaume de Sesoliveres copilotat per la figuerenca Anna Tallada amb Peugeot es classificaren en el lloc 27è després de fer també un bon ral·li. A la categoria de Regularitat el pilot igualadí Jaume Planell copilotat per la seva filla Maria amb Seat ocuparen la sisena posició, fent una vegada més un brillant ral·li.

