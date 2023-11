‘Quanta Guerra!’, ‘Miró’, ‘Cites Barcelona’ i ‘Mapes Mentals’, principals premiats als Zoom d’Igualada

Publicitat

Els Premis Zoom Internacional de Continguts Audiovisuals de Catalunya han reconegut aquest dissabte el programa ‘Quanta Guerra!’, les ficcions ‘Miró’ i ‘Cites Barcelona’ de 3Cat i el programa ‘Mapes Mentals’ de Radiotelevisió Espanyola (RTVE), entre altres.

Durant l’atenció a mitjans, la cantant i actriu Nina diu “Ja no recordava que tenia un passat a la Televisió. Em fa il·lusió perquè la TV significa per mi molt més del que l’espectador es pensa”. L’altre Premiat d’Honor és José Corbacho, qui ens explica que “Quan em van trucar primer pensava que era Premi d’Humor, i quan vaig entendre que era Premi d’Honor vaig pensar “ostres, m’estic fent gran!”. Estic encantat i un pèl nerviós per rebre el Premi”.

Anna Cervera, co-directora del festival explica que “Fins ara hem estat nominats com a festival, i ara ens estrenem com a premis zoom per reforçar aquests premis, la qualitat i la visibilitat dels continguts de Catalunya i a nivell internacional”. I el co-director del Zoom Jordi Comellas ens parla de les produccions de KM.0 “Les tres produccions igualadines que hem tingut aquests darrers dies han rebut una acollida fantàstica; les sales del cinema eren plenes”.

La regidora de cultura Carme Riera fa un breu recorregut a la història del Zoom “El Zoom és una història d’amor que fa 21 anys que dura, cal felicitar al Zoom per la capacitat d’adaptar-se i renovar-se any rere any”.

Finalment i abans de l’entrega de premis, el dissenyador igualadí tant del cartell com del premi, Pep Valls ens diu “Hem posat molta il·lusió a la gala i esperem que la gent la gaudeixi molt”.

Els premis s’han entregat al Teatre Ateneu d’Igualada i n’hi ha hagut un total de 14, entre ells els d’Honor, que han recaigut en el còmic José Corbacho i la cantant i actriu Nina. El Premi al Millor Format d’Esports ha estat pel documental ‘Unzué, l’últim equip del Juancar’, de 3Cat i A Contracorriente Films, i ‘Mapes Mentals’, de RTVE Catalunya i Incís Films, s’ha emportat el Premi D.O. Catalunya al millor format televisiu en català, que s’ha escollit per votació popular.

