A les eleccions del 23J, et toca a tu!

Les eleccions generals convocades pel 23 de juliol són crucials per al futur del país. Els interessos de la ciutadania i de la classe treballadora estan més en joc que mai.

CCOO és un sindicat autònom i independent de qualsevol poder econòmic, mediàtic i polític però, per sobre de tot, la nostra història ens avala a no ser neutrals ni equidistants i menys davant la situació actual. El sindicalisme de classe i nacional no pot restar impassible davant la confrontació i l’ofensiva de les dretes i l’extrema dreta i davant l’amenaça envers els drets socials i les llibertats individuals i col·lectives. Enfront de l’atac al nostre model de societat que es produeix en aquesta contesa electoral, la resignació no és una opció.

Ara toca fer una crida conjunta i unitària per defensar els avenços i els drets socials aconseguits i situar la importància d’avançar en assolir nous reptes i noves fites de benestar. L’hora és greu: no estem davant un moment qualsevol i toca confrontar de manera ferma i democràtica amb aquells que volen provocar una regressió històrica en matèria de drets i llibertats.

Les conquestes socials i laborals aconseguides, en gran part sorgides del diàleg social són: els ERTO, que han salvat milers d’empreses i milions de llocs de treball; la reforma laboral que ha afavorit la contractació indefinida i ha canviat el paradigma de la precarietat com a estratègia competitiva; l’augment del SMI, arribant al 1080€ o la reforma de les pensions, que ha de garantir la viabilitat del sistema públic i la revalorització de les pensions amb l’IPC. Reivindiquem l’enfortiment dels nostres serveis públics per atendre les necessitats socials, especialment l’educació i la sanitat.

CCOO apostem per continuar avançant en drets socials, com desenvolupar la llei d’habitatge, exigir la generalització de polítiques a tots els nivells que frenin l’especulació i afavorir el dret a l’accés a un habitatge digne. Volem seguir avançant en igualtat de drets de dones i homes i reivindiquem el feminisme com a factor d’igualtat i construir una societat lliure de violències masclistes. Considerem extremadament greu la força que està adquirint la negació de la violència masclista i com es multipliquen les accions i els discursos d’odi a la societat, alimentats pels acords de govern del PP i Vox. Avançar cap a una societat on la cultura i la llibertat d’expressió no es vegin amenaçades, un model social que permeti el dret a una mort digna com la llei d’eutanàsia; el dret a l’avortament, a decidir lliurement sobre la maternitat i sobre el propi cos; un model de transició justa cap a un desenvolupament sostenible i una fiscalitat més justa que faci front a les desigualtats, entre moltes altres propostes.

L’increment de les desigualtats, el negacionisme o la inacció davant emergència climàtica, els atacs a la llengua i l’escola catalana o la derogació de la llei de memòria històrica en favor del relat dels neofranquistes, són serioses amenaces per a la societat i per a la nostra convivència democràtica. El triomf d’aquests postulats significarà que els sectors més febles patiran més. Que les dones estaran més desprotegides, que els immigrants seran objecte de més abusos. Que les persones LGTBI+ seran més estigmatitzades. L’activisme i el conflicte social es reprimirà amb major cruesa.

Per aturar aquesta onada reaccionària, CCOO aposta per una gran aliança de progrés per aturar a la dreta i a la ultradreta i guanyar aquesta batalla cultural civilitzadora. La ciutadania ha de lluitar per la seva llibertat no com un fet secundari, sinó l’únic camí cap a la maduresa i la dignitat. La democràcia ha d’assenyalar de forma pedagògica que l’autoritarisme ens infantilitza i ha de confrontar els qui atempten contra els drets humans universals.

Per tot això, hem de mobilitzar i aconseguir una participació massiva a les eleccions del 23 de Juliol. Cridem a votar les opcions progressistes i d’esquerres que es comprometin amb la democràcia, els drets, la justícia social i un futur d’esperança que es focalitzin en els valors socials i cívics que milloren la vida de les persones.