Igualada ofereix servei de recollida d’esporga a domicili gratuït

L’Ajuntament d’Igualada ofereix servei de recollida d’esporga a domicili amb l’objectiu de millorar la qualitat de l’espai públic evitant l’acumulació de residu verd a les vies municipals, a la vegada que continua facilitant la gestió adequada d’aquest residu als ciutadans. Així, el consistori convida a fer-ne ús, sobretot en aquesta època de l’any de poda.

El servei està dirigit als usuaris domèstics d’Igualada i és gratuït. Els usuaris poden dirigir-se a la Deixalleria a recollir les saques de poda d’1 m³ i concertar el dia de recollida dins del servei previst. Aquest servei es planteja per facilitar la recollida d’aquest residu al ciutadà però qualsevol persona de la ciutat d’Igualada es pot adreçar a la deixalleria i dipositar aquest residu igualment de forma gratuïta.

És un servei complementari de la deixalleria municipal pel qual, de forma concertada, l’empresa de recollida i neteja viària es desplaçarà a domicili per recollir el residu verd procedent del manteniment de jardins particulars, de forma ordenada.

Les persones interessades en fer ús del servei, cal que s’adrecin a la deixalleria a recollir la saca serigrafiada i quan vulguin que els passin a recollir, han de trucar al telèfon 93 804 92 41.

Deixalleria municipal d’Igualada

La deixalleria municipal, servei adreçat a la ciutadania, no està dissenyada per gestionar grans quantitats de residu verd. Tanmateix, de forma excepcional, es permet als serveis professionals fer ús de la deixalleria fins a una quantitat de 3 m³ setmanals (també de forma gratuïta). A partir de quantitats superiors cal que cada productor transporti el residu fins a un gestor autoritzat per l’Agència de Residus.

La deixalleria municipal d’Igualada es troba a polígon industrial de “Les Comes”, al carrer França, 24. L’horari d’hivern (de novembre a març, els dos mesos inclosos) és de dilluns a divendres de 10 a 13 h i de 16 a 19 h., els dissabtes de 9 a 14 h i de 16 a 19 h. i els diumenges de 10 a 13 h. I l’horari d’estiu (abril – octubre, tots dos inclosos) de dilluns a divendres de 10 a 13 h i de 17 a 20 h., els dissabtes de 9 a 14 h. i de 16 a 20 h. i els diumenges de 10 a 13 h.

El regidor de Sostenibilitat, Jordi Marcè, explicava que “es tracta d’un servei que vol facilitar al ciutadà la correcta gestió d’aquests residus de poda procedent dels jardins domèstics, més enllà dels contenidors de poda ubicats a la ciutat jardí i de la Deixalleria fixa del carrer de França, l’Ajuntament ha volgut apropar el servei al ciutadà amb aquesta recollida porta a porta de poda concertada que està tenint molt bona acceptació” i ha afegit “us animo a aprofitar aquest servei gratuït i a contribuir entre tots a millorar els índexs de recollida selectiva de la ciutat”.

