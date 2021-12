Calaf renova el Consell d’Infants Municipal

El passat dimarts 21 de desembre, es va celebrar l’acte de constitució del nou Consell Municipal d’Infants del nou 2021-2022.

El Consell d’Infants és un òrgan de participació ciutadana, de caràcter consultiu, format per nens i nenes de 10 a 12 anys que estudien 5è i 6è de primària a l’Escola Alta Segarra.

Les quatre membres sortints d’aquest any, alumnes ja de l’Institut Alexandre de Riquer, van ser Mar Sánchez Bernabeu, Jacob Gras Batlle, Somaya Afquir Badaoui i Elna Fonoll Colell. En el seu discurs de comiat van manifestar que els havia ecantat l’experiència de prendre algunes decisions, tot i que amb la Covid19 els havia passat molt ràpid. També van animar als nous membre a dir sempre el que pensen perquè les seves idees compten molt i que aprofitin l’oportunitat i s’ho passin bé .

Per part de l’Escola Alta Segarra, Estel Gamboa Ballester, Biel Alonso Martin, Jordi Bacardit Grau i Jana Segarra Almonacid, són els nous membres entrants que s’uneixen als membres restants: Núria Vilaseca Sarri, Àlex Andronache i Judit Oliva Martinez. “Sabem que tenim una gran responsabilitat i tenim ganes de començar a treballar. Volem treballar en equip, escoltar, respectar totes les opinions i aportar millores al poble”, van ser algunes de les paraules que van pronunciar als seus discursos.

Mercè Biosca, regidora de Participació Ciutadana, va agrair-los la tasca desenvolupada en quant a l’aportació de noves propostes que el consistori ha tingut en compte. A més, també va animar les membres sortints, a sumar-se al Consell de Joves que es va iniciar l’any passat.

Marc Galceran, cap d’Estudis de l’Escola Alta Segarra, va agrair a l’Ajuntament per creure en aquest projecte, als mestres que ajuden amb el dia a dia a tirar-lo endavant i als alumnes de 5è, 6è i de 1r d’ESO per fer-lo una realitat. “Calaf és un poble molt viu, enguany s’han presentat 23 candidatures per ser membre del Consell d’Infants, l’any que n’hi ha hagut més des que es va crear. Això és molt positiu perquè mostra que tenen molta il·lusió i moltes ganes de col·laborar per millorar el poble”, va explicar Galceran.

Consell d’Infants actual

Núria Vilaseca Sarri

Alex Andronache

Judit Oliva Martinez

Estel Gamboa Ballester

Biel Alonso Martin

Jordi Bacardit Grau

Jana Segarra Almonacid