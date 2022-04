El Rèquiem de Verdi, aquest dimarts a Igualada

Després de dos anys de silenci, torna el concert simfònic de Setmana Santa a Igualada, i ho fa amb una obra espectacular: el Rèquiem de Giuseppe Verdi. Enguany l’orquestra serà la Simfònica del Vallès, que en aquesta ocasió comptarà amb uns 60 músics. El cor estarà format per gairebé cent persones del Cor d’Amics de l’Òpera de Sabadell, el Cor de Cambra de l’Auditori Enric Granados de Lleida i la Coral Mixta d’Igualada. Els solistes seran Maribel Ortega, Laura Vila, Albert Casals i Gerard Farreras i el director, Xavier Puig.

“És una música per als vius, no per als morts”. Amb aquestes paraules descriu el director Riccardo Muti aquesta obra cabdal del gènere. Escrita en plena maduresa de l’autor i amb motiu de la mort del seu amic i admirat escriptor Alessandro Manzoni, el Rèquiem de Verdi és la culminació d’un extens repertori de vint-i-sis òperes. És música majestàtica, de gran riquesa melòdica, plena de força dramàtica, una fantasia orquestral, brillant i espectacular, que requereix una gran posada en escena: una orquestra de grans dimensions, un cor potent i uns solistes capaços de brillar en unes intervencions que recorden l’estil de les òperes d’aquest autor. I, alhora, aquest Rèquiem és una obra agnòstica, humana, plena de lirisme, dramàtica, però d’una qualitat incommensurable i que alguns han descrit com una “òpera en set actes”.

El concert serà el dimarts 12 d’abril a les 8 del vespre a la basílica de Santa Maria i les entrades ja es poden comprar per internet a tiquetsigualada.cat i al Punt de Difusió Cultural.