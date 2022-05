“El REC.0 és una manera de fer encara més visible el comerç igualadí”

Des d’avui dimecres i fins dissabte milers de persones passejaran i compararan pel barri del Rec d’Igualada, en alguna de les pop up stores que hi ha ubicades a les antigues adoberies situades pel barri. Dos anys després de l’última edició i amb el retorn a la normalitat prepandèmia, parlem amb els seus fundadors perquè ens expliquin quina és la situació actual i de futur del festival.

Després de dos anys de pandèmia, es recupera el Rec.0. Quines sensacions teniu des de Rec Stores?

La veritat és que teníem moltes ganes de tornar a celebrar una nova edició del Rec, i la sensació que hem tingut és que tant les marques, food-trucks, col·laboradors, la gent que ho coneix… tothom en tenia força ganes. La sensació general és que la gent té ganes de tornar a una normalitat més o menys com la d’abans de la pandèmia, té ganes de sortir, passejar, gaudir de tot el que es pugui. A més, si el temps acompanya encara a més. Bé, en tot cas, ja ho veurem aquests dies.

Confieu que el visitant forà seguirà pensant en venir al Rec.0?

Confiem que sí. Com sempre s’ha comunicat el festival per tot Catalunya, ja que el 80% del visitants son de fora de la comarca. La gent es mou.

Què destacaries més d’aquesta edició?

El Rec.0 és un festival eclèctic, on tot hi té cabuda, s’hi incorporaran tant noves marques grans i globals, marques de dissenyadors més consolidats, com marques i dissenyadors emergents que comencen… un festival amb propostes molt diverses, que enriqueix, perquè tot suma.

Com a novetat, aquesta edició obrirem una nova zona, on hi haurà un gran nombre de marques i dissenyadors de moda sostenible, i també l’espai 080 Barcelona Fashion. Volem incorporar també nous formats d’entendre i de consumir la moda com el 1r Mercat d’Intercanvi de roba que celebrarem el dissabte 14 o la pop-up store que vendrà teixits a kg, perquè la gent pugui fer-se les seves pròpies peces.

També destacaria l’oferta culinària, els patis plens de propostes gastronòmiques interessants, amb activitats culturals gratuïtes, ja siguin tallers, concerts, o inclús visites a les adoberies. Però sobretot, el poder gaudir de passejar pel barri i descobrir cada edició un nou racó, una nova plaça o una nova vella adoberia reconvertida en pop up store.

Veig que aquesta edició hi ha una àmplia representació d’empreses d’Igualada i l’Anoia, també en les activitats que hi ha previstes. Heu volgut aprofitar el retorn per impulsar més la presència d’Igualada en el festival?

La presència d’Igualada al festival sempre hi ha sigut, des de la primera edició, sigui de manera més invisible, amb les proveïdors, col·laboradors i treballadors, tots d’Igualada i comarca, com de manera més visible amb marques o dissenyadors igualadins com Sita Murt, Buff, Punto Blanco, David Valls, Munich, Micu Micu, Jordi Rafart, I am Bold… També tenim moltes marques representades per empreses igualadines com Pepe Jeans, Superdry, Petitoh, Macson, Jack & Jones i Only…

Aquest any també, Igualada Comerç ampliarà la seva pop up store amb més comerços igualadins i també ho allargarà als quatre dies.

També a l’espai de moda sostenible, hi haurà un espai de Disseny Marked, amb de set propostes de marques i dissenyadors igualadins que vendran els seus productes durant els quatre dies.

Fa uns anys la relació entre el comerç local i Recstores va passar un mal moment. Ja es va veure abans de la pandèmia que les coses es reconduïen, i ara l’espai de la Divina Pastora es dedicarà al Made.Igd. S’ha trobat la fòrmula ideal?

Durant els dies del REC.0, Igualada rep molts visitants de fora d’Igualada, que venen al Rec, però la proximitat del barri amb la ciutat, fa que alguns puguin passejar i descobrir la ciutat d’Igualada: llocs per dinar o sopar, i també comerços de la ciutat que aprofiten aquests dies per fer promocions especials aprofitant l’afluència d’aquest nou públic, com l’Igualada Slow Shopping.

Després, ja al 2019, es va crear una pop-up store dins el mateix circuit del REC.0, i , en aquesta edició s’amplia l’espai de la Divina Pastora, amb més espais i comerços, i amb marques igualadines com, Bluton, Ingrid Munt o Messcalino i també s’allarga els quatre dies. És una manera de fer encara més visible el comerç igualadí, i aprofitar l’afluència de públic. Creiem que es una bona fòrmula, ara podem dir que tenim una bona relació, la veritat.

Comença una nova etapa per al Rec.0, després de dos anys d’aturada, o creieu les coses que funcionen no cal tocar-les gaire?

El format és el mateix, l’essència d’aquell festival que va nèixer al 2009, volem que sigui la mateixa, i tingui els mateixos valors i inquietuds de fa 12 anys. Però està clar que el món canvia i el REC.0 s’hi adapta i evoluciona amb els canvis de mercat, i sobretot amb el que comentàvem abans, amb les noves fórmules de consum i de la producció de roba. La necessitat que la moda sigui més sostenible, els canvis i evolució que estan fent les marques, tot això es veurà reflectit al Rec.0.

També hem volgut crear debat al voltant de la sostenibilitat en el món del indústria tèxtil. Per això s’han programat dos interessants taules rodones al voltant d’aquest concepte, una dijous a les 18h, amb el títol, ‘Moda circular: obligació o oportunitat?’ i una altra divendres a les 19h, amb el títol ‘La moda sostenible: una moda, una realitat o una necessitat?’, es debatrà el futur del sector i veure quins reptes haurà d’afrontar.

Què us plantegeu de cara a mig i llarg termini? Alguna vegada s’ha dit que el Rec.0 com a certamen de moda efímera tenia data de caducitat…

El Rec.0 és un festival efímer, que dura 4 dies i dos cops l’any. És un festival viu i que s’adapta molt ràpid als canvis socials, culturals i econòmics del moment, ja que som una estructura petita i ho podem fer. I sí, com hem dit sempre, el Rec.0 deixarà de tenir sentit quan hi hagi un nou pla urbanistic i ja no quedin adoberies per transformar, perquè estaran totes plenes d’activitat i vida durant tot l’any. Quan això arribi, nosaltres donarem per tancada aquesta etapa.

Segueixen passant els anys i el barri del Rec és molt lluny del recuperar-lo per a donar-li vida tot l’any. Què en penses? Hi ha desídia per part dels polítics? Dels empresaris? És un tema econòmic? Encara no tenim clar de debó què volem pel Rec?

Quan vam començar el projecte del REC.0 al 2009, efectivament l’objectiu principal era donar visibilitat a un barri que feia anys que vivia d’esquena a una ciutat. Han passat 12 anys i alguna cosa s’ha mogut, però molt poc. Encara hi ha molta feina fer i a nivell normatiu no ha canviat res i no s’ha mogut res.

Crec que la ciutat té clar què vol del Rec: un espai urbà amb ànima, que mostri el seu patrimoni industrial, amb nous usos, que estigui connectat amb el centre, amb la natura, respectuós amb els peatons i ciclistes, i que pugui liderar la Igualada del futur. De fet, el barri del Rec està molt viu però només “portes endins”. L’exposició de fa uns mesos al museu de la Pell, comisariada pel Roger Mula, va mostrar tota la riquesa creativa del barri, va ser emocionant. I va mostrar un cop més el potencial que té el barri. Caldria un bon plantejament global, però començar actuant de manera parcial, i poc a poc anar convertint el barri en el barri que tots somniem.