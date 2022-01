El PSC vol eliminar el rescabalament elèctric de l’Anoia per poder atraure més inversions industrials

El diputat de l’Anoia al Parlament, Jordi Riba, ha presentat una Proposta de Resolució per instar la Generalitat a acabar amb l’històric rescabalament elèctric que pateixen els polígons industrials de la comarca que fa que tinguin menys competitivitat que els de territoris propers per rebre inversions industrials, ja que l’energia surt més cara per com es va pactar la posada en marxa de la subestació de Vilanova del Camí al seu moment.

Aquesta és una demanda que el diputat del PSC ha recollit dels agents socials i econòmics i “insta el Govern de la Generalitat a sol·licitar a Edistribución Redes Digitales a assumir el cost restant de la construcció de la subestació elèctrica de l’Anoia com a part del proper Pla General d’Inversions per tal d’extingir el conveni econòmic-finançer entre l’Incasòl i Endesa i les seves pròrrogues”.

El diputat Jordi Riba remarca que “el preu de l’energia és un factor de competitivitat clau per moltes empreses a l’hora de decidir on inverteixen en noves implementacions industrials. Des del PSC sempre hem defensat i defensem el desenvolupament industrial per fer front a les dades de l’atur que tenim i donar oportunitats a les persones que estan desocupades i a aquelles que es veuen obligades a marxar cada dia fora de la comarca per treballar. Volem feina a l’Anoia i acabar amb el rescabalament elèctric és indispensable per ser més atractius com a territori, a més de tenir nou sòl industrial previst, cosa que també reclamem”.

Els diversos plans de desenvolupament urbanístic que s’han desplegat en els darrers anys a Catalunya han comportat la posada en funcionament de diverses subestacions elèctriques, com és el cas de la subestació elèctrica Anoia, ubicada a Vilanova del Camí. Va ser planificada al 2008 i preveia una potència total de 57MW, dels quals 24,7MW restaven a disposició exclusiva d’Incasòl pels polígons de nova creació i la resta es preveien per a les possibles ampliacions de potència d’altres polígons industrials de la zona de referència de la subestació.

Al conveni s’establia que la potència restant està disponible per a altres clients de l’àrea, ja que la xarxa elèctrica existent per als polígons ja existents a l’hora de la construcció de la central no era capaç d’assumir-ne les ampliacions. Degut a això, es va fixar que la part proporcional del cost de la sobrepotència seria assumida per les empreses que demanessin ampliació de potència fora dels sectors de nova creació, per tal de rescabalar el cost de construcció per part d’Endesa, el que incrementa el preu de l’energia. És una situació que el PSC considera “injusta” i que reclama eliminar, ja que el cost per les empreses de l’Anoia que requereixen una major capacitat elèctrica fa que vegin la seva competitivitat reduïda en comparació amb altres zones industrials, on el cost de l’ampliació elèctrica és inferior.