El projecte d’habitatge cooperatiu de La Torreta es presenta en societat

Publicitat

El passat 1 de febrer va tenir lloc la presentació de la cooperativa d’habitatge La Torreta. La sala d’actes del Centre Cívic Nord es va omplir amb prop de 100 persones interessades en saber més coses sobre el model d’habitatge cooperatiu i sobre el projecte que s’està desenvolupant a Igualada.

Glòria Rubio i Quim Roca, tècnics de la fundació La Dinamo, van detallar les claus del model d’habitatge cooperatiu. Van explicar que es tracta d’una alternativa que va creixent mica en mica arreu del país, on actualment hi ha 50 projectes en fase de promoció i convivència, que arriben a un miler d’habitatges en format cooperatiu.

El model va més enllà de la compra i el lloguer i impulsa la constitució de cooperatives que són les encarregades de la promoció de les obres i la gestió posterior dels edificis. Les persones esdevenen sòcies de la cooperativa mitjançant una aportació inicial i poden viure i fer ús dels edificis al llarg de la vida, tot aportant una quota mensual. L’interès del model rau en què contribueix a l’augment del parc d’habitatge social del municipi on es troba, afavoreix l’apoderament i la vida comunitària, promou l’enfortiment de xarxes de solidaritat veïnal i impulsa l’economia social i solidària al territori.

Tot seguit, Helena Trias i Meri Mensa, membres de la cooperativa La Torreta, van explicar la trajectòria del grup, que va néixer a Igualada ara fa tres anys de la mà d’un grup de persones de la ciutat amb voluntat de buscar alternatives davant les dificultats d’accés a l’habitatge. Es van resseguir els passos que ha fet la cooperativa fins a presentar-se i guanyar el concurs públic convocat per l’ajuntament d’Igualada per a la promoció, rehabilitació i gestió de l’antic edifici DePunt de propietat municipal. D’aquesta manera, la cooperativa ha signat un dret de superfície durant 75 anys, pels quals farà la rehabilitació i gestió de l’edifici, amb 12 habitatges de protecció oficial. Des de la cooperativa es va agrair la predisposició de l’ajuntament, dels seus equips tècnics i polítics, així com dels diferents grups municipals per tirar endavant aquest model a Igualada. Igualment, es va agrair la col·laboració de més d’una vintena d’entitats que van voler donar suport a la iniciativa en el concurs convocat per l’ajuntament.

Seguidament, es va fer un repàs dels aspectes arquitectònics del projecte de rehabilitació de l’edifici, destacant la composició dels habitatges, així com la quantitat i qualitat dels espais d’ús comunitari que tindrà l’edifici, per tal de promoure la vida en comú. En termes econòmics, es va explicar que es compta amb una subvenció del fons Next Generation de 370.000 euros, així com també els fons propis que aporten les sòcies de la cooperativa, que superen el 25% del cost total del projecte, que s’estima en més de 2 milions d’euros. La previsió és iniciar les obres al setembre, amb l’objectiu d’entrar-hi a viure l’estiu del 2026.

Des de la cooperativa, es va destacar que es tracta d’un projecte en construcció i per això van fer una crida a les persones que estiguin interessades a sumar-se al projecte a assistir a una trobada que tindrà lloc el proper dissabte 10 de febrer, a les 13h al casal popular El Foment d’Igualada (rambla st. Isidre, 14). Igualment, qui tingui dubtes o interès en col·laborar amb el projecte, també pot escriure al correu latorretaigualada@gmail.com.

Des de la cooperativa La Torreta es vol agrair l’assistència de totes les persones que van ser presents a l’acte i es convida a tothom a estar al cas de les novetats d’aquesta iniciativa, a través dels perfils a xarxes socials de la cooperativa (@latorretacoop).

Notícies relacionades:

Compartir