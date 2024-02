En marxa el projecte de rehabilitació del Castell d’Argençola

Publicitat

L’Ajuntament d’Argençola ha aconseguit finançament per tal de rehabilitar el castell d’Argençola, a través d’un ajut de Generalitat de Catalunya i per altra banda una subvenció de la Diputació de Barcelona, d’un total de 127.000 euros, per executar la part restant del projecte.

El projecte de rehabilitació del castell consta de tres fases, que s’executaran durant el 2024. La primera fase implica els primers treballs d’urgència i intervencions arqueològiques, i disposa d’una subvenció de Diputació de Barcelona per ser executada, per un total de 42.000 euros.

Pel que fa a la segona fase, es pretén fer la restauració i consolidació de la torre circular del castell, per un import de 69.606 euros, atorgat a través d’una subvenció del departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

Finalment, el mateix departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya ha atorgat 127.510 euros, que es destinaran a finalitzar la restauració i consolidació de la segona etapa, que s’encarregarà de restaurar l’estructura de la coberta amb volta de pedra i la cisterna, i la tercera fase, que es dedicarà a l’esplanada superior.

Totes aquestes actuacions s’hauran de dur a terme durant el 2024, i donaran com a resultat la recuperació del castell d’Argençola i el seu entorn, patrimoni monumental del nostre municipi.

