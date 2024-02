El Museu de Guissona esdevé institució de suport del Museu Josep Castellà Real dels Prats de Rei

Publicitat

L’Ajuntament dels Prats de Rei i l’Ajuntament de Guissona han signat un acord per tal que el Museu de Guissona esdevingui institució de suport del Museu Municipal Josep Castellà Real.

Actualment, al Museu Municipal Josep Castellà Real s’hi exposen els béns patrimonials que formen part de la col·lecció històrica de l’Agrupació Cultural Recreativa Sigarra dels Prats de Rei, entitat que el gestiona. L’espai desenvolupa algunes funcions pròpies d’un museu, però no compleix els requisits indispensables que estableix la legislació museística per a rebre aquesta consideració.

A través d’aquest acord signat, el Museu de Guissona es converteix en el museu de suport de la col·lecció pradenca. Això permetrà al Museu Municipal Josep Castellà Real rebre i exposar una part dels materials arqueològics procedents de les excavacions realitzades al municipi a partir de 1993, moment d’entrada en vigor de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català.

Aquestes peces seran dipositades al Museu de Guissona, qui en farà la cessió a la institució dels Prats de Rei. D’aquesta manera, tornaran a la vila peces tan rellevants per mostrar la història dels Prats de Rei, com ara una copa de vernís negre d’època ibèrica o una lauda sepulcral baix imperial.

Per altra banda, a través d’aquest acord, el Museu de Guissona oferirà a la col·lecció pradenca el suport tècnic per a garantir l’òptima conservació i registre dels béns del conjunt històric i també de les peces cedides per a la seva divulgació. També proporcionarà assessorament a l’hora de sol·licitar subvencions, gestionar préstecs de peces per a mostres temporals, entre d’altres.

El conveni, a més, determina la possibilitat d’establir futures col·laboracions entre les dues institucions.

