El voluntariat “Lectura + a prop” es reprèn a l’Hospital d’Igualada

“La lectura + a prop” i el voluntariat de la Creu Roja són iniciatives que busquen millorar el benestar dels pacients i acompanyants tot alleugerint l’ambient medicalitzat de l’hospital i apropant la lectura a aquells col·lectius que, per les seves circumstàncies personals temporals, no poden anar a la Biblioteca. Concretament aquest servei s’ofereix a l’hospital de dia, a consultes externes, a l’àrea ambulatòria, a la unitat maternoinfantil i a l’àrea de convalescència de l’Hospital d’Igualada. La Biblioteca hi porta una selecció de revistes i contes que els voluntaris de Creu Roja ofereixen cada dia entre els usuaris d’aquests àmbits. A més, els voluntaris també dinamitzen la ludoteca de l’àrea materno-infantil, que disposa de diverses joguines i contes per als infants ingressats al centre.

Aquest servei, que es va iniciar l’any 2014, va quedar aturat amb la pandèmia i des de fa uns mesos el Consorci Sanitari de l’Anoia havia detectat la necessitat de reprendre el voluntariat hospitalari per procurar acompanyament als pacients i usuaris de l’hospital més enllà de l’atenció dels professionals sanitaris. Aquesta tasca és possible gràcies als voluntaris que hi aporta Creu Roja, que s’hi entreguen cada dia, i als materials de lectura que hi aporta la Biblioteca.

Aquests projectes de voluntariat se sumen al que ja porta a terme l’Associació Contra el Càncer, que acompanya i assessora pacients oncològics, tant a aquells que estan ingressats a la planta d’hospitalització com els que realitzen tractaments a l’Hospital de Dia Oncològic. El paper dels voluntaris és clau per acompanyar les persones en el procés de la seva malaltia.

