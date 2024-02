Cap de setmana d’empats pel Club Futbol Igualada

Publicitat

Aquest cap de setmana passat, els dos primers equips de l’Igualada van debutar en dos partits que, finalment, van tancar el marcador empatat.

Femení

Les blaves salven un punt en un duel on van merèixer guanyar.

Les igualadines venien d’empatar un gran partit a la Ciutat Esportiva del Villarreal CF, demostrant el seu gran joc i desplegament.

Aquestes bones sensacions es volien convertir en punts davant el conjunt aragonès, CD Valdefierro, i això es va demostrar des del primer minut de partit.

Primera acció del partit, pilota a l’espai per Gallego i el seu xut s’estavella amb el pal. Es començava bé. L’equip es veia enèrgic amb una gran pressió alta, però arribaria un córner visitant i les aragoneses s’avançarien.

Tocava remar i les blaves ho van fer generant múltiples oportunitats. Marina i Ribas es van quedar davant la portera visitant, que es va fer enorme en ambdues ocasions, evitant el gol. L’equip no es rendia i Soto xutava al travesser en un llançament de córner. Pauli provava des de fora l’àrea i tornava a topar-se amb el travesser. Era increïble com les igualadines anaven perdent el duel al descans.

A la represa, el conjunt de Víctor Torrijos va optar per un joc més directe, xocant una vegada i altra contra la gran portera de Saragossa, que va fer una gran actuació. Les blaves no es van rendir en cap moment i el premi del gol va arribar, al minut 94, en una gran acció de Marina, que assistia a Mireia per fer l’empat final. Un gol que donava un punt a les blaves, però que seguia sense reflectir el viscut a Les Comes.

El pròxim dissabte, l’Igualada jugarà a Lleida, davant el filial de l’AEM.

Masculí

Després de l’aturada per Carnestoltes, l’Igualada volia tornar a sumar els tres punts, després de la victòria davant el Tàrrega. El seu rival, l’Artesa de Lleida, es caracteritzava per la seva solidesa; i això es va veure en els primers compassos de partit.

El conjunt blau va acaparar la possessió de la pilota en tot moment, però li costava generar perill a la porteria dels de la Terra Ferma. Així va ser com amb petites aproximacions, els conjunt de Mario Martínez s’anava apropant al gol, i al minut 25, en una gran transició, Bernat assistia a Franc, que obria el marcador. Un primer gol que va esperonar als igualadins, que van disposar de fins a dues oportunitats més, abans del descans, per ampliar el resultat.

A la represa, el domini local va anar en augment i Etido va desaprofitar una gran oportunitat per fer el segon. L’equip igualadí va seguir atacant en busca del segon gol, però les grans intervencions del porter visitant van evitar el gol dels blaus. Tot i el domini de l’Igualada, en el minut 87, en un atac aïllat, l’Artesa de Lleida va fer l’empat definitiu, deixant la sensació que l’equip no sumava els tres punts que es mereixia.

El pròxim dissabte, els anoiencs tornaran a jugar a Les Comes, davant el FC Borges, a les 18h. Els jugadors de la base, podran tornar a sortir a la gespa amb els jugadors del primer equip.

