El Joc de Cartes que enfronta la cuina d’Igualada i Manresa s’emetrà aquest dimecres

En la nova temporada del programa de TV3 Joc de Cartes, que va començar a principis de setembre, s’hi afegeix un incentiu nou: la rivalitat no serà únicament entre restaurants, sinó també entre localitats. I el programa d’aquest dimecres, 14 d’octubre, es basarà en la rivalitat entre Igualada i Manresa. No és la primera vegada que el programa passa per Igualada, ja ho va fer en una ocasió dedicada al fenomen dels “food trucks”, i va rodar-se durant una de les edicions del Rec.0, si bé gairebé no es va parlar d’Igualada o de l’Anoia.

El programa, que es va estar gravant al setembre, tindrà com a protagonistes els restaurants igualadins L’Escorxador (del carrer Lecco), i Exquisit (del carrer St. Josep), que competiran contra dos restaurants més de la capital del Bages.

Joc de cartes” és un programa de TV3 presentat per Marc Ribas en què competeixen diversos restaurants de tot Catalunya. Cada setmana s’enfronten quatre restaurants de la mateixa zona i amb el mateix tipus de cuina. Els propietaris de cada restaurant són els jutges i han de valorar la competència, mentre Marc Ribas te el vot decisiu per determinar quin restaurant és el millor dels quatre.

Marc Ribas també és presentador del programa “Cuines” de TV3. Abans d’arribar a la televisió, el Marc va treballar als fogons de restaurants com Vitrium, Can Ferran, Capritx o Matís. Els dos últims amb estrella Michelin.

Durant el concurs no només es té en compte la proposta gastronòmica de cada establiment, sinó que també es valoren l’espai, el servei, la cuina i el preu del restaurant. Aquest concurs és l’adaptació del format “My restaurant rocks”, un programa impulsat per Red Arrow International que ja s’ha adaptat a Itàlia, Alemanya i França.

El guanyador s’emportarà un premi de 5.000 euros per invertir en el seu propi local.