Endesa invertirà 150.000 euros per millorar la qualitat del servei d’Igualada

Endesa invertirà durant aquest últim trimestre de l’any fins a 150.000 euros en renovar i millorar la xarxa elèctrica de mitjana tensió del nucli urbà d’Igualada amb l’objectiu de reforçar i millorar la qualitat del subministrament elèctric a 10.000 clients del municipi.

De moment ja s’ha fet la primera de les actuacions, al barri del Rec, i se’n faran tres més: dues al casc antic i una a Set Camins. Les obres consisteixen en estendre nou cablejat subterrani de mitjana tensió a 25 kV o a substituir el ja existent per un de nou de nova tecnologia, amb major secció i més resistent.

Així, s’augmentarà la capacitat de transport de les línies i es deixaran preparades per si fos necessari ampliar el servei i absorbir puntes de demanda concretes, així com el consum de nous clients. Aquest tipus de treballs ja s’han realitzat al carrer de la Creueta i al carrer del Sol (al Rec) i properament es portaran també a terme a dos punts del casc antic: al carrer del Clos i al carrer del Paradís, juntament amb un tram del carrer de l’Aurora. D’altra banda, al carrer de Masquefa (a Set Camins) s’incrementarà la tensió del cablejat d’11 a 25 kV, cosa que farà que per la mateixa línia hi pugui passar el doble d’energia que abans. Això possibilita no només esponjar les càrregues, sinó que permet atendre eventuals puntes de consum (tant a l’estiu com a l’hivern), assegurar el creixement vegetatiu de la ciutat i donar resposta a nous subministraments que hi pugui haver en el futur.

Així mateix, es deixarà fora de servei una altra línia del carrer perpendicular de la Comarca) i s’aprofitaran aquests treballs per interconnectar tres centres de transformació que hi ha en aquest carrer i crear, d’aquesta manera, una anella elèctrica, imprescindible per tal que, en cas de puntes de demanda o d’una incidència en el servei, la xarxa es pugui alimentar per vies alternatives i minimitzar així el temps d’interrupció del subministrament als clients. Aquestes actuacions formen part del conjunt d’actuacions que Endesa promou per a la millora de les seves infraestructures i del subministrament elèctric a la comarca de l’Anoia, totes elles enfocades a la progressiva adaptació de les instal·lacions de la Companyia a les darreres tecnologies del sector.