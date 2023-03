El TSJC condemna Borràs a 4,5 anys de presó i 13 d’inhabilitació però demana indult parcial perquè no sigui empresonada

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha condemnat la presidenta del Parlament suspesa, Laura Borràs, a 4 anys i mig de presó i 13 d’inhabilitació pel fraccionament de contractes a la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) del 2013 al 2017. No obstant, la sentència, que té un vot particular, demana al govern espanyol que indulti parcialment Borràs per rebaixar la pena a 2 anys de presó i que no hagi d’ingressar en un centre penitenciari. El vot particular considera que Borràs ha de ser condemnada a inhabilitació però no pas a presó.

La fiscalia demanava per a Borràs 6 anys de presó, 21 d’inhabilitació i una multa de 144.000 euros per prevaricació i falsedat documental per suposadament haver manipulat del 2013 al 2017 un total de 18 contractes per poder-los adjudicar directe o indirectament a dit a un informàtic conegut seu, Isaías Herrero. En canvi, per als altres dos acusats, i arran de la seva confessió pactada, la fiscalia va rebaixar la petició. Per a Isaías Herrero, va passar de 6 a 2 anys de presó, i de 21 anys d’inhabilitació a 6 anys i 4 mesos, a més de rebaixar la multa de 72.000 a 2.100 euros. Per a Andreu P., l’empresari, va passat de 3 anys de presó a 14 mesos, i de 10 anys d’inhabilitació a 4 anys i 3 mesos, mentre que la multa la va rebaixar de 30.000 a 2.250 euros. Les defenses d’Herrero i Andreu P. es van mostrar conformes amb la qualificació definitiva de la fiscalia, acceptant però que el tribunal imposi penes més baixes. La defensa de Borràs va seguir demanant l’absolució.