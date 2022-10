El concurs fotogràfic de la Mostra de Balls de Diables Tradicionals de Catalunya ja té veredicte

L’Agrupació Fotogràfica d’Igualada i el Ball de Sant Miquel i els diables han fet públic el veredicte del concurs fotogràfic de la “Mostra de Balls de Diables Tradicionals de Catalunya”, celebrat el passat 11 de juny i reconegut per la Federació Catalana de Fotografia.

Després d’examinar les 145 obres presentades per part de 24 autors, el jurat ha atorgat el Premi a millor autor del concurs per a M. Victoria Planas per tota la col·lecció de fotos presentada.

El Premi a la millor fotografia de foc va ser per a Neus Aguilera, de La Pobla de Claramunt, el Premi a la millor fotografia de personatges va ser per Andreu Noguero, de Sitges, amb una foto de Llucifer, i també s’ha concedit el Premi especial “Ball de Sant Miquel” a Andreu Noguero, de Sitges. Aquesta foto va ser decidida per un jurat format per membres del ball igualadí.

Les obres premiades i una selecció de la resta d’obres presentades al concurs es podrà veure en la pròxima edició del Fine Art. El jurat del concurs l’han format Lluís Calle, Miquel Estrada i Carles Alasraki, els quals són membres de la Federació Catalana de Fotografia.