Un enemic del poble

Des de l’any 2017 que Espanya intenta per tots els mitjans, empobrir Catalunya. Utilitzant tots els recursos de l’Estat, ho fa de moltes maneres. Una, la més visible, és l’espoli fiscal. Una altra és incomplint els pressupostos generals de l’Estat, fet que genera un empobriment dels serveis que rebem els ciutadans de Catalunya, haguem nascut aquí o fora i parlem català o castellà.

L’espoli fiscal, a més, ha aconseguit que els impostos a Catalunya siguin més alts que en altres “comunitats autònomes” d’Espanya i aquestes, es diguin Madrid o Andalusia, poden rebaixar impostos a les empreses catalanes que marxin de Catalunya per instal·lar-se en altres llocs on els ofereixen avantatges fiscals.

Els partits “nostrats” (per anomenar-los d’alguna manera) en campanya electoral, ens diuen que “si som forts a Madrid” aconseguiran revertir aquesta situació fiscal tan injusta, però a la primera de canvi, els aproven els Pressupostos generals de l’Estat sense que es redueixi l’espoli fiscal, ni que s’aconsegueixin les inversions que, per la nostra contribució a la hisenda espanyola, ens corresponen.

Aquesta situació fa dècades que es dona, amb l’agreujant que ha empitjorat des de l’inici del procés arribant a l’aberració que el mateix cap d’estat pressiona a les grans empreses catalanes perquè marxin de Catalunya. La majoria, més de 4000, li va fer cas i em temo que les que s’han quedat, són vigilades pels més implacables inspectors fiscals. Davant d’això una entitat cívica com l’Assemblea Nacional Catalana va engegar una campanya en positiu, “Consum estratègic” aconsellant als ciutadans de Catalunya, el consum de productes catalans, és a dir de proximitat.

Vet-ho aquí però que la campanya d’ANC va trobar ràpidament un enemic: Josep Sànchez Llibre, durant molts anys diputat a Madrid -mà dreta de Duran Lleida- i que ara ocupa la presidència del Foment del Treball. Aquest individuu, utilitzant els recursos de Foment -que aporten les empreses catalanes- va denunciar la campanya davant la (in) justícia espanyola que, oh sorpresa!, ha fallat en favor dels enemics del poble català, i ha prohibit la campanya.

Hi ha catalans que, per vergonya nostra, prefereixen treballar per als seus interessos particulars que pel bé del conjunt de la societat. A vostè i a mi, amable lector, ningú no ens obliga a treballar per al bé comú, però quan un individu ostenta la presidència d’una entitat -o és diputat per Barcelona a Madrid- està obligat a treballar per a la comunitat i a rebre en justa correspondència, un sou, dietes i compensacions establertes per llei, però el seu treball ha de ser servir a la comunitat que li ha fet confiança i li paga el sou corresponent. Això en Sánchez Llibre no ho fa, ni crec que ho faci mai.

Quan se li va acabar la “mamella política” en va buscar una altra, sempre en benefici propi, com un enemic del poble. Ho feia de diputat i ho fa des de Foment.