El CF Igualada ho intenta però no passa de l’empat contra el cuer

CF IGUALADA 0

MONTAÑESA 0

Duel a vida o mort, el que es disputava aquest dimecres a Les Comes. L’Igualada rebia al cuer del grup amb la necessitat de sumar punts. Davant, una Montañesa amb canvi d’entrenador, que volia sortir de l’última posició.

El partit començaria amb molt respecte per part dels dos equips, però amb gran verticalitat blava. Poc a poc els locals s’aproximaven més a l’àrea rival fins a generar un parell d’ocasions molt clares per part de Pedro i Huertas. La Montañesa generaria perill amb un gol anul·lat per mà prèvia, avisant de les seves intencions amb un joc directe molt clar. Just abans del descans, Pedro erraria amb un xut davant del porter que trauria amb el peu donant així una sensació de superioritat blava als primers 45 minuts.

A la represa, els locals ho seguirien intentant amb nombroses ocasions sense arribar a tenir cap ocasió clara. Els visitants continuarien amb el seu joc directe sense increpar la porteria de Romans més enllà d’un parell de remats a pilota aturada.

En canvi, els blau van seguir picant pedra, generant arribades constants fins que, al minut 90, els anoiencs tindrien l’ocasió més clara del partit amb un remat de Huertas des del punt de penal que acabaria rebotant en el travesser.

Semblava increïble que el CF Igualada acabés l’enfrontament amb zero gols a favor. Aquest cap de setmana l’equip anoienc descansarà i el 28 de febrer visitarà el CP San Cristóbal, en un camp molt complicat.