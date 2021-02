Junts i el PSC valoren els resultats electorals de l’Anoia

Després de les eleccions del passat diumenge, les delegacions de PSC i Junts a l’Anoia han fet una valoració dels resultats. Els socialistes, que tindran a l’igualadí Jordi Riba com a diputat al Parlament de Catalunya valoren recuperar la representació anoienca a la cambra catalana després de 10 anys. Riba afirma que “la valoració del resultat és molt positiva. A la comarca de l’Anoia el PSC s’imposa clarament a la majoria dels municipis més grans i això fa que siguem la comarca no metropolitana amb millor resultat dins la província de Barcelona. Vull fer un agraïment a totes les ciutadanes i ciutadans de l’Anoia que ens han fet confiança i em comprometo a treballar per totes i tots ells des del Parlament”.

El PSC-Anoia considera “imprescindible que la comarca torni a tenir representació socialista al Parlament per reclamar que torni a ser una prioritat pel govern de la Generalitat davant els reptes que té l’Anoia en l’àmbit de la política econòmica i ocupacional i les infraestructures”. Els socialistes anoiencs també celebren que “el PSC no només torna a Catalunya, sinó que també torna a l’Anoia i que guanyar el diputat és un pas més en l’escenari institucional de la comarca on el PSC té l’alcaldia de Vilanova del Camí, la vicepresidència del Consell Comarcal i forma part dels governs de Masquefa, Piera i la Pobla”.

Junts celebra la victòria a Igualada

Junts va ser la vencedora a Igualada. La nova formació independentista, fundada fa uns mesos i liderada per Carles Puigdemont i Laura Borràs, ha sigut la tercera força al país, frec a frec amb el PSC i ERC. A l’Anoia, la victòria ha estat per als republicans, mentre que a la seva capital, Junts s’imposava. L’executiva local de Junts a Igualada, constituïda a finals del passat mes de gener, ha celebrat els resultats i la confiança dels electors igualadins i ha valorat molt positivament una victòria assolida “superant diverses adversitats, com la curta trajectòria de la nova formació, el recurs del PDeCAT, estimat per la Junta Electoral, que deixava sense espais electorals a la formació independentista i, finalment, la no presència a l’Ajuntament d’Igualada, un escenari que han gaudit els rivals a les urnes el 14F”.

A Igualada, Junts va ser la primera força, amb 4.347 vots, un 26,99% del total. La nova formació va obtenir 754 vots més que el segon partit més votat, Esquerra Republicana de Catalunya, que amb 3.593 vots va obtenir un 22,31% del total. Per darrere, el Partit dels Socialistes de Catalunya, amb 2.620 vots (16,27%), el Partit Demòcrata Europeu de Catalunya, que va obtenir 1.514 vots (9,40%) i la Candidatura d’Unitat Popular, cinquena força a la capital de l’Anoia, amb 1.223 vots (7,59%).

L’executiva local igualadina de Junts també vol felicitar el correcte desenvolupament de la jornada electoral a Igualada i vol agrair els professionals públics, així com els apoderats i simpatitzants de Junts que van participar-hi i totes les persones que van estar a les meses, en una jornada marcada per la pandèmia de la COVID-19.

Finalment, des de Junts manifesten que els resultats i la victòria obtinguts diumenge “ens esperonen a continuar treballant, encara amb més dedicació i fermesa, per Igualada i per Catalunya.”