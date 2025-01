L’edició de primavera del Rec.0, del 7 al 10 de maig

La propera edició de primavera del Rec.0 ja té dates: del dimecres 7 al dissabte 10 de maig. Una nova edició, el Rec.0 torna més renovat després de la celebració del 15è aniversari el passat mes de novembre i segueix consolidant-se com el festival de vendes especials de marques i dissenyadors de moda, a més de música i menjar de carrer.

El barri del Rec tornarà a convertir-se en l’epicentre de la moda amb la venda especial d’estocs i nous formats de retail.

Es comptarà amb un centenar de marques, des de grans firmes internacionals fins a dissenyadors emergents, que escullen el festival per vendre els seus estocs. Així com també les marques de moda sostenible, l’exitós mercat d’intercanvi de roba i la botiga de segona mà. En un escenari únic, al barri del Rec Igualada, un circuit urbà d’un quilòmetre i mig amb una seixantena de pop-up stores ubicades en les antigues fàbriques d’aquest barri adober que no deixa de sorprendre.

Aquesta setmana Rec.0 ha obert convocatòria de marques de moda i nous dissenyadors emergents que vulguin ser al Rec per vendre els seus estocs. Cal posar-se en contacte amb el festival escrivint a info@recstores.com.

El Rec.0 oferirà també una àmplia programació cultural amb concerts, DJs, visites guiades, taules rodones, tallers, entre d’altres; totes les activitats seran gratuïtes. I també una gran festa gastronòmica de menjar de carrer amb una quarantena de punts gastronòmics.

Els pop-up restaurants i food trucks del Rec.0 oferiran propostes de cuina de proximitat, variada i per a tots els gustos.

El REC.0, va néixer al 2009, per reivindicar i protegir el patrimoni industrial del barri del Rec.

Segueix encara defensant el valor patrimonial del barri i el gran potencial que té, i cada edició es transforma en l’escenari més peculiar, vinculat a la moda. Rec.0 transforma, dos cops l’any, les velles fàbriques del barri del Rec en desús en pop-up stores de moda i disseny. Una transformació efímera de tan sols 4 dies, però que ha permès mostrar tot el potencial del barri. Rec.0 s’ha convertit en la concentració més gran de vendes especials de marques i dissenyadors de moda que es fa a Europa, s’ha consolidat com un nou format de retail atractiu i innovador per a les marques i els consumidors.

El que va néixer com un experiment per donar a conèixer un vell barri amenaçat s’ha convertit en un gran esdeveniment que cada edició rep al voltant de 100.000 visitants.