Dilluns, portes obertes per veure el Mercat de Sant Hilari remodelat

L’Ajuntament de Vilanova del Camí convida veïns, comerciants i emprenedors a la jornada de portes obertes del nou Mercat Municipal de Sant Hilari, que tindrà lloc el dilluns 24 de març de 15 a 16:30 h. Aquesta serà una oportunitat única per conèixer de primera mà la renovació de l’equipament i valorar les possibilitats que ofereix tant per a la ciutadania com per a futurs paradistes.

La remodelació del Mercat de Sant Hilari ha estat un projecte ambiciós impulsat per l’Ajuntament amb el suport de la Diputació de Barcelona. L’objectiu ha estat convertir-lo en un espai comercial i social de referència, amb una nova distribució que reorganitza les parades de manera perimetral per facilitar-ne l’accés des del carrer i incorporar més obertures per a una major independència funcional.

A més, s’ha creat un espai central multifuncional que actuarà com a àgora i punt de trobada. Aquest nou espai acollirà activitats diverses com tallers, degustacions, fires i concerts, reforçant el paper del mercat com a eix dinamitzador de la vida comercial i social de Vilanova del Camí.

Durant la jornada de portes obertes, els visitants podran recórrer les noves instal·lacions, conèixer les parades disponibles i resoldre dubtes sobre les condicions de concessió per als comerciants interessats a instal·lar-se al mercat.